Retraits Netflix : toutes les séries et films que vous ne pourrez plus voir en décembre 2021

Just For Games Bus Simulator 2021 Xbox One

Ne manquez pas Bus Simulator 21 et la flotte de véhicules la plus exhaustive de la série au total 30 bus sous licence officielle établie en partenariat avec des fabricants internationaux renommés tels que Volvo, Alexander Dennis, Scania, BYD, Grande West et Blue Bird viendra enrichir les modèles sous licence de marques célèbres déjà présents dans les précédents opus de la série (Mercedes-Benz, Setra, IVECO BUS et MAN).Bus Simulator 21 vous permettra de devenir un chauffeur compétent, fort d'une longue expérience, mais aussi de profiter d'éléments de gestion particulièrement élaborés. Création d'horaires détaillés, achat et vente de bus, planification d'itinéraires efficaces prenant en compte le nombre quotidien de passagers aux heures de pointe... Tout cela vous attend, entre autres activités variées.Vivez l'expérience de conduite de bus la plus exhaustive de toute l'histoire de la série !