Retraits Netflix : séries et films qui sortent du catalogue en juin 2022

Netflix présente les contenus qui quitteront le catalogue le mois prochain et nous vous les présentons ici en détail pour que vous ne les manquiez pas. Revoyez la liste !

© Paramont/ColombieRetraits Netflix : séries et films qui sortent du catalogue en juin 2022.

Le cinquième mois de l’année commence à se terminer sur le service de streaming Netflixbien qu’il y ait encore de grandes premières à venir, comme le volume 1 de la saison 4 de choses étranges. Ce lancement viendra s’ajouter aux titres qui sont arrivés ces dernières semaines et ont rehaussé l’estime de soi de la plateforme, après l’annonce d’une perte d’abonnés qui a conduit à la mise en place de nouvelles stratégies.

Il y a plusieurs problèmes qui ont eu un impact sur la forte baisse du nombre d’utilisateurs cette année et on pense que l’une des raisons est due à son catalogue, qui est de plus en plus miné avec des productions originales. Face à cette décision corporative de leurs propres produits et à l’avancée de la concurrence, ils doivent retirer des séries et des films importants, même si le public ne le préfère pas. C’est ce que vous ne pourrez plus voir en juin 2022 !

+ Retraits Netflix pour juin 2022

1 JUIN:

– Séduire un inconnu | Film

– Fantôme dans la coquille | Film

– Anacondas 2 | Film

– Lettres à Juliette | Film

– Marié à la médecine | télé réalité

– Équipement | Film

– Cœur de chevalier | Film

– Le Roi du Rock & Roll | Film documentaire

– Élysée | Film

– Jérusalema | Film

– Hommes en noir 1 | Film

– Hommes en noir 2 | Film

– Jason et les Argonautes | Film

– Jumanji : Bienvenue dans la jungle | Film

– Lentille | Film

– Mère! | Film

– Mon grand grand ami | Série

– Michel : Perdu & Trouvé | Film documentaire

– Le Dragon Invincible | Film

– Le favori | Film

– L’homme aux mille visages | Film

– Voisins en vue | Film

– Risque maximal | Film

– Mars arrive comme un lion | Animé

– Amis avec avantages | Film

-Start-ups | Série

– Super cool | Film

– Les vraies femmes au foyer d’Atlanta | Série

– Passer des moments difficiles | Film

2 JUIN :

– 1898 : Le dernier des Philippines | Film

4 JUIN :

– Confessions d’adolescent | Film

5 JUIN :

– La chimie de l’amour | Film

– Les Joyeux Hommes 2 | Film

– L’arbre à souhaits | Film

10 JUIN :

-28 Lunes | Série

– Téléphone magique | Série

– D’homme à homme | Série

– Mon petit bébé | Série

– Sous le clair de lune noir | Série

12 JUIN:

– Les Vagues | Film

13 JUIN :

– Quatrième République | Film

15 JUIN :

– Exorciste bleu | Animé

– Destin/Zéro | Animé

– Tuer La Tuer | Animé

– Puella Magi Madoka Magica | Animé

– Mon premier baiser | Film

– Minimalisme | Film documentaire

-coup de feu | Film

– Saints et étrangers | Série

– Dernier vol vers Abuja | Film

– Capitaine Phillips | Film

