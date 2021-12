Retraits Netflix : séries et films qui seront retirés du catalogue en janvier 2022

Nous entrons dans la dernière ligne droite d’un 2021 vraiment réussi pour le service de streaming Netflix, puisque son record d’audience a été battu à deux reprises grâce à Bridgerton Oui Le jeu du calmar. Cependant, cela n’enlève pas les difficultés laissées par la pandémie de Coronavirus et pour diverses raisons ils ont pris des décisions telles que des annulations de contenu, ainsi que le refus de renouveler certaines productions voulues par les abonnés qui doivent quitter le catalogue.

En décembre, on a appris que les produits Fox, correspondant désormais à Disney, seraient retirés et c’est pourquoi des programmes populaires tels que L’anatomie de Grey Oui Famille moderne Ils ne seront plus sur la plateforme. Il n’est pas du tout facile de rejeter certaines émissions, mais c’est une coutume de chaque mois qu’il y ait des fictions qui doivent être retirées de la bibliothèque, comme celles que nous vous présenterons ci-dessous. Tout cela, vous ne pourrez plus le voir à partir du 1er janvier 2022 !

+ Retraits Netflix pour janvier 2022

1 JANVIER

– Le petit Prince

– Tapé

– Alchimiste Fullmetal

– Alchimiste Fullmetal

– Souvenirs de pinces

– Vexé

– Tête automatique

– Sauve-moi

– Max & Rubis

– Délivre nous du mal

– Si tu étais moi

– Danse avec moi

– 31 min

– La Résurrection de Leuloch

– Mia et le lion blanc

– Ne pas respirer

– Metegola

– Les Aventures de Chuck

– Les gens à la cour arrière

-Caillou

– Jeune justice

– Casper

– 2012

– Le livre des secrets

– Le Tigre et le Dragon

– Le Sommet Écarlate

– Cœurs de fer

– Loup-garou

– À quoi s’attendre quand vous attendez

– Vampires

– Turbo

– Frankenstein de Mary Shelley

– Condamné à s’échapper

– Erin Brockovich : une femme audacieuse

– Sparkle : la grande star

– Le bébé de Bridget Jones

– Le bon burger

– Heureux Gilmore

– Le chasseur et la reine des glaces

– Warcraft : La première rencontre de deux mondes

– Amour non-stop

– Le cavalier

– Marianne & Léonard : Paroles d’Amour

– Notre dernière aventure

– La chambre

– Kung Fu Panda 3

– Comment dresser votre dragon 2

2 JANVIER

– Déjà vu

3 JANVIER

– Le journal de Bridget Jones

4 JANVIER

– A bientôt

5 JANVIER

– Dames de fer

7 JANVIER

– Comment dresser votre dragon 3

LE 8 JANVIER

– Bonne mort jour 2

9 JANVIER

– La fin du paradis

14 JANVIER

– La Grande Chaumière Violette

– Lavande

– Parker

15 JANVIER

– Sept et moi

– Le chemin du démon

17 JANVIER

– La désignée ultra moche

18 JANVIER

– Mauvais jour pour la coupe

– Mémoire d’amour

