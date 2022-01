Retraits Netflix : séries et films que vous ne pourrez plus voir durant les deux dernières semaines de janvier 2022

Netflix

La plate-forme continuera à supprimer du contenu de son catalogue et nous vous apportons ici la liste de tout ce qui sera éliminé, vous devriez donc le voir en premier. Voyez ce qu’ils sont !

© Sony / Fonctionnalités FocusRetraits Netflix : séries et films que vous ne pourrez plus voir durant les deux dernières semaines de janvier 2022.

2022 ne fait que commencer pour le service de streaming Netflix et les chiffres officiels du contenu pour ce mois sont encore inconnus, bien que nous soyons sûrs qu’ils domineront à nouveau le marché, comme ils le font depuis longtemps. La dernière grande première était la quatrième saison de Cobra Kai, après un mois de décembre riche en sorties avec La maison de papier, le sorceleur Oui Emilie à Paris. Malheureusement pour les abonnés, Ce renouvellement vient aussi grâce aux retraits du catalogue, comme ceux qui seront dans les jours suivants.

Les utilisateurs ont élevé la voix fin 2021 pour réclamer des jeux d’émissions populaires comme L’anatomie de Grey Oui Famille moderne, mais en raison de problèmes juridiques, ils ne pouvaient plus l’avoir disponible et ils sont maintenant exclusifs à Star +. Cette année, ils ont déjà tiré des productions de l’envergure de Fullmetal Alchemist, Don’t Breathe, Le Tigre et le Dragon, La Chambre, Happy Gilmore et maintenant il y en aura plus. Revoyez la liste avec les retraits de la plateforme pour le reste de janvier 2022 !

+ Retraits Netflix des deux dernières semaines de janvier 2022

18 JANVIER

– Mauvais jour pour la coupe | Film

– Mémoire d’amour | Série

– Soyez le vieux sabbat | Film

20 JANVIER

– 77 chagrins d’amour | Film

– Cuisinez une tempête | Film

– La balle disparaît | Film

– Comme la lumière s’éteint | Film

– Connecté | Film

– Boire Ivre Ivre | Film

– Que les balles volent | Film

– Mission des jumeaux | Film

– Ce démon intérieur | Film

– Le Grand Magicien | Film

– La touche Midas | Film

– Au premier plan | Film

– Deux pouces vers le haut | Film

– Rob-b-Hood | Film

– Rose | Film

22 JANVIER

– Compte à rebours jusqu’à la mort : Pablo Escobar | Film documentaire

– Coeur effacé | Film

24 JANVIER

– Pocoyo | Série

25 JANVIER

– C’était le paradis | Film

– 21 Blackjack | Film

28 JANVIER

– La vie immorale du couple idéal | Film

– École du soir | Film

30 JANVIER

– Voiles noires | Série

– Rétribution | Série

31 JANVIER

– Expédition Bonheur | Film documentaire

– Hakkunde | Film

– Azali | Film

