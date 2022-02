Retraits Netflix : séries et films que vous ne pourrez plus regarder en mars 2022

Netflix

Février est entré dans sa dernière ligne droite et nous vous montrerons ici quel contenu vous devriez voir sur Netflix en ce moment avant qu’il ne soit supprimé du catalogue. Revoyez la liste !

© Sony Pictures/NetflixRetraits Netflix : séries et films que vous ne pourrez plus regarder en mars 2022.

Les millions d’abonnés du service de streaming Netflix Ils sont reconnaissants pour les innombrables titres qui arrivent semaine après semaine, mais malheureusement une tendance a commencé il y a quelques mois qui va se poursuivre. Avec la croissance de la concurrence, la plateforme va devoir écarter certaines productions qui ne sont pas les siennes, mais s’avèrent être les préférées des utilisateurs. Pour le mois prochain, il y aura des retraits plus douloureux et nous vous les présentons ici dans une liste.

Certains des exemples de l’agacement des téléspectateurs concernant le contenu qui n’est plus disponible sont copains, L’anatomie de Grey et famille modernedu côté des séries, alors qu’au cinéma ils ont perdu les droits de Rocky, le parrain et Matrice, entre autres. Il reste encore des jours avant la fin février, nous vous recommandons donc de voir tout cela qui sera retiré du catalogue en mars. Voyez tout ce que vous ne pouvez plus voir !

+ Retraits Netflix que vous ne pourrez plus voir en mars 2022

1 MARS

– Akame ga Kill! | Série

– American Crime Story : Le peuple contre. JO Simpson | Série

– American Crime Story : L’assassinat de Gianni Versace | Série

-Cœur arctique | Film

– Comment perdre un homme en 10 jours | Film

– C’est la fin | Film

– Django déchaîné | Film

– Le hip-hop est en feu | Film

– Ecole du Rock | Film

– Ils sont comme des enfants 2 | Film

– Ghost : L’ombre de l’amour | Film

-Karaté Kid 1, 2 et 3 | Film

– Champs de Londres | Film

– Loo Loo Enfants | Série

– Nila | Film

– L’homme qui tua Don Quichotte | Film

– Pose | Série

– Radio rebelle | Film

– Saimdang, mémoire des couleurs | Film

– Sang dans la bouche | Film

– Maître du crime | Film

– Familles Sylvanian | Série

– Le défi : RW/RR | Série

-Bande son | Série

– Les illusionnistes | Film

– Hôtel pour chiens | Film

– Un ninja à Beverly Hills | Film

– Voix | Série

-xXx 2 | Film

– Casse-cou | Série

-Jessica Jones | Série

-Luke Cage | Série

– Le punisseur | Série

– Poing de fer | Série

– Les défenseurs | Série

LE 2 MARS

– Le Seigneur des cieux | Série

– Nerfs | Film

4 MARS

– Tout pour tout le monde | Film

-Mazinger Z | Série

5 MARS

– Un observateur | Film

– Coup dévastateur | Film

– COINCÉ | Film

6 MARS

– Homme mince | Film

– M. Six | Film

7 MARS

-Alpha | Film

– Le secret | Film

8 MARS

-Kahani | Film

10 MARS

– Nous : Nous | Film

12 MARS

– La Justice 2 | Film

15 MARS

– Les Folies de Dick & Jane | Film

– Équipage d’encre noire New York | Série

– Une série d’événements malheureux | Film

– Enfer | Film

– Fin de vie : L’histoire de Chieng-Ming Wang | Film

– Notes sur la cécité | Film

– Le petit royaume de Ben et Holly | Série

– Héros du centre commercial 2 | Film

– Sécurité nationale | Film

