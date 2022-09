Retraits multiples : toutes les séries et films qui ne seront plus sur Netflix en octobre 2022

Netflix

Netflix continue de dire au revoir à une partie de son catalogue, mais en octobre, il y aura un grand nombre de productions qui ne seront plus disponibles. Ce ne sera plus sur la plateforme pour l’Amérique Latine !

© Madhouse/Columbia/20th Century StudiosRetraites multiples : toutes les séries et films qui ne seront plus sur Netflix en octobre 2022.

le service de streaming Netflix commence à fermer les portes du neuvième mois de l’année et du troisième trimestre, au cours desquels de bonnes nouvelles attendent après les mises à jour passées qui ont entraîné une forte baisse du nombre d’abonnés qui a entraîné des pertes économiques. Bien qu’ils soient dans l’un des pires moments d’entreprise de leur histoire, ils espèrent sortir à flot avec la série qui arrivera en octobre, ainsi que les films intéressants.

Au-delà des bonnes intentions de la plateforme de capter à nouveau les utilisateurs, il faut garder à l’esprit que la concurrence entre les sociétés audiovisuelles se renforce, non seulement avec celles qui ont déjà un territoire comme Amazon Prime Video ou Disney+, mais aussi par l’union entre producteurs. qui génèrent de grands changements et peuvent avoir une plus grande attraction. C’est le cas de Warner Bros. avec Discovery ou de la récente fusion de StarzPlay désormais baptisée Lionsgate+.

L’une des nombreuses raisons qui ont conduit le public à annuler leur abonnement est une perte notable de contenu de qualité qu’ils avaient dans le passé, puisque chaque société de production commence à avoir son streaming et une fois les contrats terminés, ils ne permettront pas de les trouver. dans des espaces extraterrestres. C’est ainsi qu’au dixième mois de 2022, ils lanceront des séries et des films vraiment populaires que nous détaillerons ci-dessous. C’est tout ce que vous ne pourrez pas voir sur Netflix en octobre !

+ Retraits des séries et films Netflix pour octobre 2022

1ER OCTOBRE:

– Club de combat | Film

– Rêves d’évasion | Film

– Sauvetage du soldat Ryan | Film

– 26 ans | Film

– 3 Ninjas à la rescousse | Film

– Le Masque de Zorro | Film

– D’amour et autres addictions | Film

– Anatomie | Film

– Les anges de Charlie | Film

-Bleach | Animé

– Bord du Pacifique | Film

– Couverture Damas | Film

– Le retour à Laguna Azul | Film

– Jegga Jasoos | Film

– Dieux d’Egypte | Film

– C’est pour ton bien | Film

– L’effet papillon | Film

– Rencontre explosive | Film

– Contes du lycée de Canterlot | Série

– Écrivains de la liberté | Film

– Qui diable sont les Miller ? | Film

– Patrouille fantôme | Film

-Halloween 4 | Film

– Je t’aime | Film

– Pull | Film

– Khoobsourat | Film

– Marley et moi | Film

– Mon animal est un monstre | Film

– Nuits d’orage | Film

-Norbit | Film

– Auberge 1 | Film

– Auberge 3 | Film

– Ramson (À la rescousse) | Film

– Le Rite | Film

-Oswald | Série

– Le Vengeur | Film

– Le maître combattant | Film

– Compter mon ex | Film

– Roi Arthur | Film

– Agent sel | Film

– LeTrésor 2 | Film

– Ombres sombres | Film

– M. et Mme Smith | Film

– Ligues majeures 2 | Film

– Deux imbéciles en fuite | Film

– LeDiesel | Film

-Mission impossible | Film

-Mission Impossible 2 | Film

-Mission Impossible 3 | Film

-Mission impossible 6 | Film

2 OCTOBRE :

– Cas | Série

– Mangeur de viande, Saison 7 | Série

5 OCTOBRE :

– Nation Z | Série

9 OCTOBRE :

-Fargo | Série

10 OCTOBRE :

– Visite du stade Gen Hoshino « Pop Virus » | Spécial

– Le dernier maître de l’air | Film

14 OCTOBRE :

– Comment tuer un mari mort | Film

15 OCTOBRE :

– La fille à la cape rouge | Film

– Infidélité | Film

– Folie de l’amour à Las Vegas | Film

– Le tireur d’élite 2 | Film

– Tueur sous le lit | Film

– Grand Turin | Film

-Death Note | Animé

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂