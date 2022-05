Retraits HBO Max : les films que vous ne pourrez plus voir en mai 2022

hbo max

Le cinquième mois de l’année a commencé pour HBO Max et, comme ils le signalent habituellement, il y aura des abandons dans leur catalogue que vous devriez voir en premier. Voyez ce qu’ils sont!

hbo max Il s’est imposé comme l’un des services de streaming les plus demandés au monde et en seulement deux ans, ils sont dans la course en termes de nombre d’abonnés derrière Netflix, Amazon Prime Video et Disney+. Son large catalogue de contenus est irrésistible pour tout spectateur, car il proposera des productions de haute qualité, même si vous trouverez également une constante sur la plateforme : les retraits.

Comme d’autres sociétés, Warner Bros. fait la promotion de ses propres titres originaux avec une stratégie qui met la barre haute : sortir un film 45 jours après sa sortie en salles. Grâce à ce plan, les utilisateurs peuvent voir les dernières versions en un rien de temps. Mais comme nous l’avons mentionné, tout n’est pas positif, puisque il y aura des films qui quitteront votre bibliothèque. Ensuite, nous vous apportons la liste avec chacun d’eux, bien que sans date précise, car la plateforme ne la publie pas en détail. Passez en revue tous les retraits HBO Max en mai 2022!

+ Retraits HBO Max pour mai 2022

– Psycho | Film

– Le Grand Lebowski | Film

– Innocence interrompue | Film

– Voisins envahissants | Film

– 100 choses | Film

– Isolé | Film

– Hommes Élites | Film

– Ma mère est une espionne | Film

– Unis par le crime | Film

– Un Noël de folie | Film

– Ligne de tir | Film

– Défi du temps | Film

– Une baby-sitter pour Noël | Film

– Le troisième coup | Film

– Douce Charité | Film

– Les tricheurs | Film

– Heures désespérées | Film

– La dernière vague | Film

– La clé passe-partout | Film

– Hommes de famille | Film

– Le 6ème jour | Film

– Tous les Hommes du Roi | Film

– Esprit sauvage | Film

– A la découverte de Forrester | Film

– Vivre sans limites | Film

– Coincé | Film

– Ricky Bobby : fou de vitesse | Film

– Aime-moi avant trente ans | Film

– Camp de papa | Film

– Alerte en profondeur 3 | Film

