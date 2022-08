Retraits de Netflix pour le reste du mois d’août 2022 : Spider-Man, Rocketman et plus

Netflix

Netflix a plus de contenu qui quittera son catalogue dans les prochains jours et nous vous apportons ici la liste complète. Découvrez tout ce qui ne sera plus disponible !

© Universal/Paramount/SonyRetraits de Netflix pour le reste du mois d’août 2022 : Spider-Man, Rocketman et plus encore.

Il fut un temps où Netflix C’était synonyme d’un espace où se trouvent les séries et les films les plus demandés du moment, mais cette fonctionnalité a considérablement changé. Actuellement, nous avons d’innombrables services de streaming, de sorte que les droits d’auteur et de distribution sont de plus en plus stricts, ce qui conduit à des plates-formes telles que celle avec le N rouge ayant pour la plupart des titres originaux et étant obligées de retirer celles qui ne leur appartiennent pas.

Cette situation arrive au pire moment pour la plateforme de son histoire, puisque jusqu’à présent cette année, il y a eu de fortes baisses d’abonnés dans le monde, ce qui a également entraîné des pertes économiques, ajoutées aux conflits internes de l’entreprise qui ont généré des licenciements. Il existe diverses circonstances pour que les utilisateurs abandonnent leur abonnement, mais on estime que la qualité de sa bibliothèque est l’un de ses points forts.

Un tollé public récurrent de Netflix dans les réseaux sociaux, c’est par rapport aux retraits et annulations constants par streaming, étant une critique qui s’est développée ces derniers temps et ils ont déclaré qu’ils abandonneraient leur abonnement. La réalité est que cela va continuer et la plateforme a de nouvelles séries et films qui ne seront plus dans son catalogue. Passez en revue la liste et ses jours!

+ Retraits de Netflix pour le reste d’août 2022

16 AOÛT

– Un ami abominable | Film

– Le Plus Inconnu | Film documentaire

– Les Îles de la Foi | Film documentaire

– QB1 : Au-delà des lumières | Série

– Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills | Série

21 AOÛT

-Rocketman | Film

23 AOÛT

– Mayday Life | Film

24 AOÛT

– Folie dans la neige | Film

26 AOÛT

– Gbomo Gbomo Express | Film

– L’Arbitrage | Film

– Quand l’amour arrive | Film

– Les Héritiers | Film

– Le mauvais cœur de Burter | Film

27 AOÛT

– Droppin Cash : Los Angeles | Série

– Il était une fois : Anastasia | Film

– Le prochain Père Noël | Film

– Spider-Man : Un nouvel univers | Film

28 AOÛT

– Lake Placid contre. Anacondas | Film

