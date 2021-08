Retraits de Netflix au cours des deux dernières semaines d’août 2021

Nous avons atteint la mi-août sur le service de streaming Netflix, nous avons donc d’excellentes nouvelles concernant votre bibliothèque de contenu. Comme on le sait, ils annoncent chaque mois leurs ajouts de séries et de films, et c’est pourquoi ils doivent aussi dire adieu à certaines productions de leur catalogue, pour différentes raisons, comme le programme 100 jours pour tomber amoureux.

Jusqu’à présent, en 2021, la plate-forme a cessé d’avoir plusieurs projets intéressants, qui n’ont pas été appréciés par le public. Mais c’est parce qu’il semble y avoir une nouvelle stratégie en termes de résultats, puisque il y a eu plusieurs annulations notables auxquelles personne ne s’attendait pour leurs récentes sorties. Ce qui est certain, c’est que du 15 au 31 août, il y aura plus de retraites et vous devriez les connaître ici. Vérifiez ce qui est sur la liste pour ne pas le manquer!

+ Séries et films quittant Netflix au cours des deux dernières semaines d’août 2021

15 AOÛT

-Amour et marriage

-Activité paranormale 4

– L’ouragan Bianca 2

-Inspirer

-Mary fière

-De Prada à Nada

-Zoom : Académie des super-héros

16 AOT

-Sword Masters: Deux Champions de Shaolin

-Légendaire : Armes de Chine

-Casino Tycoon 2

-Retour à la 36ème Chambre

-Disciples de la 36e Chambre

-Corde de sécurité

-American Pie : Le mille nu

-Tarte américaine : maison bêta

-Le température grimpe

-Cigognes

-Dragon Rouge

-Septième fils

-Cinq éléments Ninjas

-Mon camarade de classe, Le Barbare

-Opium et le maître de Kung Fu

-Attention Officier !

-Amour à la livraison

-Le gamin aux pieds nus

-Le jeune vagabond

-Héros de Mahjong

-Monsieur. vierge

-Le moine fou

-Visages peints

-Pour un bon moment au téléphone …

-La malédiction de Blackwood

-Prince Charmant

-Des chasseurs de requins

-La cabane dans les bois

17 AOT

-Le comptable

18 AOT

-Sanz : Ce que j’étais est ce que je suis

19 AOT

-L’enquêteur : une histoire de crime britannique

20 AOT

-100 jours pour tomber amoureux

21 AOÛT

-Tami

24 AOT

-Pouvoir de Grayskull

25 AOT

-Premier réformé

26 AOT

-Effraction

-Demoiselle

30 AOT

-Convient à la Corée

31 AOT

-Le cahier

-Complet

-Tuez-moi trois fois