Retrace: Memories of Death prépare une tournée fantôme qui a mal tourné

Nous avons adoré une bonne visite des fantômes ici à Push Square lorsque nous avons été autorisés à sortir de nos maisons, patrouillant dans les rues la nuit avec un guide habillé comme s’ils venaient des années 1800. Cependant, ils se trompent très rarement. Il tombe entre les mains de Retrace: Souvenirs de la mort pour raconter cette histoire troublante sur PlayStation 4 cette semaine alors au prix de 7,99 €. Consultez la bande-annonce de gameplay ci-dessus pour un peu plus de contexte.

On dit que ce titre d’aventure mystérieuse en 2D mélange des puzzles et des séquences d’action basés sur la logique avec une narration visuelle novatrice. « Quand une tournée fantôme tourne terriblement mal, Freya et ses amis se retrouvent dans un monde alternatif étrange et impitoyable, celui qui désire leur mort. Incarnez Freya alors qu’elle cherche une issue et découvre la capacité de remonter le temps, lui donnant une chance de tester de nouvelles voies et de prendre différentes décisions dans le but de leur survie. «