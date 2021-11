Retournez à Marvel ! Scarlett Johansson travaille sur un projet secret

THE POSTER CLUB One Way, impression d'Anna Johansson

L'impression One Way de THE POSTER CLUB a été créée par l'artiste suédoise Anna Johansson. En plus de son travail d'artiste, elle est directrice artistique et créatrice de chaussures. Les affiches de THE POSTER CLUB sont imprimées sur du papier de haute qualité de 265 grammes. Le cadre photo de l'image n'est pas inclus dans l'impression et doit être acheté séparément.