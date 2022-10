Retour vers le futur : Michael J. Fox veut un remake avec un rôle féminin

L’acteur Michael J Foxconnu pour jouer Marty McFly dans le »Retour vers le futur », veut faire un remake de la franchise iconique. Lors d’une interview, l’interprète a déclaré qu’il aimerait voir une nouvelle version de « Retour vers le futur » avec un rôle principal féminin.

« S’ils refont un film, ils devraient le faire avec une fille comme Marty, a-t-il expliqué. Bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation officielle sur un remake de « Retour vers le futur », Fox pense que le film peut revenir. quelque chose en elle qui se connecte avec les gens à tous les niveaux. J’ai l’impression que ça va revenir. »

Cependant, le gestionnaire Robert Zemeckis et l’écrivain Bob Gale, qui sont chargés de donner vie à la franchise, ont longtemps déclaré qu’ils ne voulaient pas faire un nouveau projet « Retour vers le futur », rejetant tout type de remake ou de redémarrage.

Réalisé par Zemeckis, le premier film sorti a suivi Marty McFly, un jeune homme qui remonte accidentellement dans le temps jusqu’en 1955, via une machine à voyager dans le temps en forme de DeLorean construite par son ami scientifique trop zélé, Emmett « Doc » Brown (Christophe Lloyd). Pendant son séjour dans le passé, Marty empêche par inadvertance ses futurs parents de tomber amoureux, ce qui menace son existence même.

»Retour vers le futur » est devenu un phénomène mondial grâce à son casting vedette, composé, outre Fox et Lloyd, de Léa Thompson, Crispin Glover Oui Thomas F Wilson. Le film recevrait d’excellentes critiques de la part des téléspectateurs et des critiques, atteignant 388,8 millions de dollars au box-office du monde entier.

Le film a été élargi avec deux suites, »Retour vers le futur II » en 1989 et »Retour vers le futur III » en 1990. De plus, une série animée du même nom »Retour vers le futur » , diffusé pendant deux saisons en 1991 et 1992.

Fox et Lloyd, les acteurs principaux de la franchise en tant que duo emblématique de Marty McFly et le Doc, se sont récemment rencontrés lors du panel « Retour vers le futur » au New York Comic-Con, où ils ont discuté de la façon dont ils se sont rencontrés, leurs premières impressions sur le DeLorean et leur incroyable alchimie à l’écran.

La franchise »Retour vers le futur » est disponible dans le catalogue Netflix.