Retour vers le futur Les stars Michael J. Fox et Christopher Lloyd se réunissent au NYCC

Il ne devait pas y avoir un œil sec dans le bâtiment lorsque les stars de Retour vers le futur réunis sur scène au New York Comic-Con 2022. Pour un spécial Retour vers le futur panneau, Michael J. Fox et Christophe Lloyd, qui ont respectivement joué les voyageurs temporels Marty McFly et Emmett « Doc » Brown dans trois longs métrages, ont tous deux semblé parler avec des fans. Le panel a commencé avec les deux acteurs bien-aimés s’embrassant sur scène avec toutes les personnes présentes les encourageant. Les images de ce moment spécial sont depuis devenues virales sur les réseaux sociaux.





Fox et Lloyd ont passé du temps sur scène à se remémorer leur temps à travailler sur Retour vers le futur ensemble. Par Syfy, cela inclut la célèbre histoire de Fox entrant dans la production après le début du tournage avec un autre acteur, Eric Stoltz, à bord pour jouer Marty McFly. Une fois le programme de Fox ouvert, Stoltz a été remplacé par un tournage recommençant à zéro car c’est à quel point il était important pour les cinéastes d’impliquer l’acteur.

« L’annonce – à une heure du matin après que nous ayons tourné pendant six semaines – était que l’acteur jouant Marty ne jouerait plus Marty, et que demain, nous commencerions à tourner avec Michael », se souvient Lloyd. « J’ai senti que j’avais à peine traversé le [first] six semaines et maintenant j’allais devoir le refaire ?! »

Mais cela avait du sens une fois que Fox était sur le plateau, compte tenu de leur chimie, comme Lloyd a ajouté: « La chimie était là depuis la première scène que nous avons eue, elle était vivante et elle est restée ainsi pendant trois films. Elle n’a pas disparu, d’ailleurs. »





Michael J. Fox dit qu’il considère la maladie de Parkinson comme un cadeau

Avec ses luttes contre la maladie de Parkinson qui affectent son travail, Michael J. Fox a officiellement pris sa retraite en tant qu’acteur. Malgré les difficultés qu’il a endurées avec sa santé, cependant, Fox reste reconnaissant pour la vie qu’il a. Il a dit à la foule du NYCC qu’il considérait son diagnostic comme un « cadeau », car cela lui a donné un nouveau but avec le travail qu’il fait pour aider les autres.

« Vous m’avez donné toute ma vie », a déclaré Fox aux fans. « La meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie, c’est cette chose. La maladie de Parkinson est un cadeau. J’ai dit aux gens que c’était un cadeau et ils ont dit : ‘Tu es dingue.’ Je dis, ‘Ouais, mais c’est le cadeau qui ne cesse de prendre.’ Mais c’est un cadeau et je ne le changerais pour rien au monde… Il ne s’agit pas de ce que j’ai, mais de ce que j’ai reçu. »

À la fin du panel, Lloyd a canalisé Doc Brown en disant à la foule : « Votre avenir est ce que vous en faites, alors faites-en un bon ! »