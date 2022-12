Retour vers le futur Les rumeurs de la série animée sont démystifiées

Ne vous attendez pas à voir un nouveau Retour vers le futur séries à venir. Récemment, il a été rapporté en ligne que Retour vers le futur serait redémarré avec une nouvelle adaptation de la série animée. La rumeur avait suscité suffisamment d’attention pour obtenir une réponse de l’officiel Twitter compte pour Retour vers le futur qui démystifie le rapport. En réponse au rapport, un GIF a été partagé de la star de la franchise Christopher Lloyd disant simplement: « Ça n’arrive pas. »





De nombreux fans auraient de toute façon été sceptiques quant à ces rumeurs, étant donné que les créateurs de la franchise ont longtemps été catégoriques sur le fait que la série de films ne serait jamais redémarrée ni donnée une autre suite. Afin de Retour vers le futur 4 ou tout type de redémarrage pour être éclairé, il faudrait l’approbation du réalisateur Robert Zemeckis. Pendant des années, Zemeckis a soutenu que la série devait être laissée tranquille, peu importe l’argent qu’offre Hollywood.

« Il n’y aura jamais, jamais, de la manière la plus absolue, un Retour vers le futur 4« , a déclaré Zemeckis avec insistance à la publication italienne Bad Taste plus tôt cette année. « Il n’y aura plus Retour vers le futur. »





Retour vers le futur a eu une série animée

Alors que la série de films était terminée avec Retour vers le futur partie III, la franchise a en effet connu une adaptation en série animée. Diffusée à l’origine pendant deux saisons de 1991 à 1992, la série se déroule après les événements des films avec Doc et Marty se lançant dans de nouvelles aventures dans le temps. Mary Steenburgen et Tom Wilson sont revenus pour exprimer leurs personnages respectifs Clara Clayton Brown et Biff Tannen, bien que Dan Castellaneta et David Kaufman aient fourni un travail de voix off pour Doc Brown dans Marty. Cependant, Christopher Lloyd est apparu en tant que Doc dans des segments d’action en direct pour présenter et clôturer chaque épisode.

La franchise s’est également étendue à d’autres supports. Il y a eu des bandes dessinées, des jeux vidéo et même une balade dans un parc à thème. Plus récemment, il y a eu une adaptation musicale scénique inspirée des films. Il arrivera à Broadway en 2023. Continuer de cette manière maintiendra la franchise en vie, mais un autre film ou série de redémarrage est ce qui est hors de propos.

Dernièrement, Christopher Lloyd et Michael J. Fox ont célébré la franchise en se réunissant pour lancer une nouvelle boutique en ligne pour les fans de la série. La marchandise exclusive, que vous pouvez trouver sur BacktotheFuture.shop, comprend même un gilet Marty McFly dédicacé. Les deux acteurs ont déclaré avoir conçu cette marchandise pour les fans qui n’arrêtaient pas de demander plus d’options pour montrer leur Retour vers le futur amour.