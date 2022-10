Retour vers le futur : les moments les plus excitants de Michael J. Fox à la réunion

Comic Con de New York

L’acteur qui a joué Marty McFly dans la célèbre trilogie de Robert Zemeckis a fait vibrer tout le public du Comic-Con de New York.

© Fede Carestía.Le panel le plus émouvant du week-end.

Le week-end dernier a été historique pour les fans de Retour vers le futur. Les protagonistes de l’une des trilogies de science-fiction les plus populaires, icônes de la culture pop, réunis sur la scène de Comic Con de New York pour se rappeler à quoi ressemblaient les années de tournage. Michael J. Fox et Christopher Lloyd Ils ont fusionné dans un câlin qui a fait le tour du monde, ils se sont assis dans le fauteuil disposé sur la scène et ont commencé à répondre aux questions qui ont amusé tous les fans. Mais il y avait aussi des moments chargés d’émotion, dont beaucoup avaient Michael J Fox comme l’axe.

+La plus grande fierté de Michael J. Fox

Comme on le sait, bien avant Michael J Fox a été choisie pour le rôle de Marty McFlyil y avait un artiste différent qui a été testé par l’étude mais qui n’a pas convaincu : Eric Stoltz. « Il y avait un autre acteur qui allait jouer Marty qui était là pendant 5 semaines. Puis ils m’ont pris, ils m’ont donné des choses. Ils m’ont dit… Ils voulaient que je porte des Converse. Ils m’ont demandé quel tennis je voulais. Je leur ai dit : ‘Ça va.’ Et ils ont commencé toute une révolution »a souligné l’acteur à propos de la Nike qui faisait fureur

De plus, il était chargé de souligner ce que c’était que de faire le célèbre solo de guitare dans le premier film. « Ils m’ont dit que (le personnage) était un skateur, un guitariste et un casanova. J’étais comme ça. Je savais que je faisais la bonne chose. Mais quand j’ai fait le solo de ‘Johnny B. Goode’, je l’ai simulé parce qu’ils l’avaient déjà enregistré. Comme vous le savez, je l’ai lu, et j’ai dit à l’éditeur : « Profitez-en car peu importe le montage, je touche les bonnes notes. » Il l’a fait et j’en suis très fier. Je veux dire, je l’ai changé de si bémol à si bémol parce que c’est tellement bizarre. Mais c’est ce que j’ai fait et j’en suis très fier. ».

+ La mère de Michael J. Fox lui a conseillé de ne pas faire le film

Un autre des grands faits connus sur le tournage de Retour vers le futur a à voir avec les heures de travail pénibles de l’acteur qui a joué Marty McFlyqui tournait à l’époque la sitcom Liens familiaux. « Gary Goldberg Il m’a dit : ‘Tu sais ce que tu vas faire ? Liens familiaux de jour et retour vers le futur la nuit?’. J’ai dit qu’il n’y avait pas de problème. C’est drôle, je pourrais pleurer… Ma mère est décédée il y a deux semaines… Oui ! Je savais qu’ils le feraient. »a assuré après que le public eut exprimé sa pitié. « Elle m’a dit… je l’ai appelée, elle avait 23 ans. J’ai dit: ‘J’ai été appelé pour ce nouveau film de Steven Spielberg. Je le ferai la nuit et le jour liens familiaux‘. Il m’a dit : ‘Ne fais pas ça, tu vas être très fatigué’. J’ai dit : ‘Maman, je fais tout mon possible pour être aussi fatiguée. Tout va bien se passer’. Je pensais… Il est décédé il y a deux semaines… Maman pensait que c’était mal qu’il l’ait fait Retour vers le futur. Il adorait le film mais craignait qu’il ne finisse par être trop fatigant. J’ai été fatigué »complet entre les rires.

+La Fondation Michael J. Fox

Après avoir reçu un diagnostic de Parkinson à un très jeune âge, Michael J Fox il n’est pas resté les bras croisés. « J’ai découvert toute une communauté de jeunes, de mon âge, 30, 35, 40 ans. J’ai toujours pensé que c’était une maladie des personnes âgées, assises sur une chaise. En attendant l’ascenseur… Ils avaient ces problèmes qui étaient leur vie. Et maintenant, ils sont ma vie. Plus il comprenait, plus il voulait aider. J’ai donc rencontré des organisations politiques pour savoir combien d’argent était disponible. Ils se sont rendus compte que la science était bien en avance sur les budgets, que si nous investissons, nous pouvons faire des études qui aident. Alors j’ai pensé que je devais faire quelque chose. J’ai eu une belle carrière à la télévision, une belle carrière au cinéma, j’allais bien et ma famille n’allait pas mourir de faim. J’ai donc investi mon argent et mes efforts dans la recherche d’un remède. »

Être positif et optimiste est tellement important pour lui dans sa croisade contre la maladie que le seul tatouage qu’il a fait y est associé. « Je profitais de la mer pour la dernière fois cette année et quand je suis entré dans l’eau, j’ai vu cette tortue de mer avec un morceau de bouche manquant. Mais c’était bien. Elle était détendue, flottant dans l’eau. C’était… Qu’est-ce que j’apprends de ça ? J’apprends quelque chose. J’ai appris que tu passes à autre chose. Je ai été impressionné. Alors je suis sorti de l’eau et je suis allé voir Tracy. Elle m’a donné une serviette, m’a regardé et m’a posé des questions sur mon visage. Je lui ai dit : ‘Je vais quitter la série et créer une organisation.’ Le seul tatouage que j’ai est une tortue. Il y a des gens qui dépensent de l’argent pour me tatouer le visage. Je l’ai investi dans une tortue »compté.

