Retour vers le futur : le mystérieux projet de Christopher Lloyd et Michael J. Fox

Depuis quelques jours, les acteurs de la trilogie partagent des messages cryptés sur leurs réseaux sociaux.

©IMDBLe premier film date de 1985.

Il suffit de parcourir les profils de Instagram et Twitter des protagonistes de Retour vers le futur de savoir que ce qu’ils préparent sera quelque chose de grand. Dans les derniers jours, Christopher Lloyd et Michael J. Fox Ils ont utilisé leurs réseaux sociaux pour anticiper un lancement dont les détails ne sont pas encore connus. Cet après-midi, une page Web est apparue qui, en raison du flux d’utilisateurs qui tentaient d’entrer, avait des problèmes de performances.

« Je ne peux pas encore le dire, mais l’avenir apportera quelque chose de très spécial pour vous »avait-il écrit sur ses réseaux sociaux Christophe Lloyd. Ce jour-là, comme s’il s’agissait d’un compte à rebours, à la fois l’acteur qui interprétait le Docteur Brown comme Michael J.Fox Ils téléchargeaient des photos jusqu’à ce que l’heure du lancement tant attendu soit remplie. De quoi s’agit-il? Ce n’est pas encore si clair, mais nous vous donnerons les détails.

Michael J. Fox et Christopher Lloyd officialisé l’arrivée d’une page web pour une boutique virtuelle inspirée par Retour vers le futur. Si vous entrez le lien qu’ils ont partagé, vous pouvez visiter un site Web intitulé Outatime (faisant référence à la célèbre DeLorean) qui n’est pas encore 100% opérationnel. Ceux qui ont eu la chance d’accéder à ce site Web peuvent s’abonner pour recevoir des mises à jour sur ce que ce site Web aura une fois qu’il sera pleinement opérationnel.

« Si mes calculs sont corrects, lorsque cette nouvelle atteindra 88 miles par heure, ils vont voir quelque chose de très grave »j’avais aussi prévu Christophe Lloyd. Pendant un certain temps, certains ont pensé à la possibilité que cela ait à voir avec un quart de Retour vers le futur. Cependant, considérant que Michael J Fox il est presque à la retraite et atteint de la maladie de Parkinson très avancée, il serait étrange qu’un studio veuille prendre le risque d’ajouter un volet de plus à une saga parfaite.

Des deux acteurs, celui qui est resté le plus actif dans l’industrie était Christophe Lloyd. L’artiste qui a donné vie à Docteur Brun était dans un film sorti en 2021 qui avait Ben Affleck comme l’un de ses protagonistes. Il s’agit de La barre tendreproduction que vous pouvez voir dans Amazon Prime Vidéo Et il est inspiré de faits réels. L’intrigue tourne autour J. R. Maguireun jeune homme dont le père est une figure absente, qui découvre en son oncle un nouveau rôle paternel.

