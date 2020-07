Retour vers le futur: la collection Ultimate Trilogy 4K arrive en octobre avec des extras

Nous retournerons dans le temps en octobre. Quelle meilleure façon de célébrer Retour vers le futur qu’avec la collection 4K ultime, comprenant les trois films et des heures de bonus ? Doc, Marty et le reste des résidents les plus célèbres de Hill Valley n’ont jamais été aussi beaux. Universal Pictures a confirmé la sortie aujourd’hui, offrant un premier aperçu de cet ensemble convoité comme étant le plus grand classique de la comédie de science-fiction.

Ces derniers mois ont été relativement calmes sur le front du Blu-ray 4K, car l’impact de COVID-19 sur l’industrie du cinéma a vu les sorties de nouveaux titres importants se tarir irrémédiablement. Les fans de cinéma et de home cinéma peuvent cependant s’attendre à de bonnes nouvelles aujourd’hui, car Universal Pictures annonce qu’elle prépare la sortie en coffret Blu-ray 4K de la trilogie Retour vers le futur pour le 20 octobre.

Mieux encore, Universal pousse vraiment le bateau à fond pour la présentation de sa nouvelle version 4K remasterisée de cette série de films bien-aimée.

Des tonnes et des tonnes de bonus

Chaque coffret “standard”, par exemple, présente les disques du pack dans un emballage attrayant en forme de porte, avec des photographies et des affiches pour chacun des films. Mais les éditions spéciales qu’Universal prépare pour Best Buy et Amazon sont encore meilleures.

Best Buy, pour commencer, recevra trois versions exclusives d’emballages de livres en acier de conception nouvelle. La star du spectacle, cependant, doit être la réplique exclusive de l’Hoverboard en lévitation que vous obtenez en exclusivité avec le pack Blu-ray Amazon 4K. C’est comme si le futur était enfin arrivé sur votre bureau !

L’Hoverboard en lévitation sera également disponible chez Target, mais uniquement avec la version Blu-ray HD. Et le Blu-ray 4K sera certainement le choix à faire étant donné qu’Universal a pris la peine de réaliser un tout nouveau master 4K pour célébrer le 35e anniversaire du film original.

C’est également très intéressant de voir que, selon les informations d’Universal sur le coffret Blu-ray 4K de Retour vers le futur, le paquet comprendra un septième Blu-ray (en plus des trois BD 4K et des trois BD HD plus attendus) contenant plus d’une heure de nouveaux bonus jamais vus auparavant.

Le 21 octobre en Europe

Il comprend des séquences d’audition rares des stars hollywoodiennes Ben Stiller, Kyra Sedgwick, Jon Cryer, Billy Zane, Peter DeLuise et C. Thomas Howell ; une visite des accessoires et des souvenirs du film animée par le co-scénariste/producteur Bob Gale ; un aperçu de la nouvelle émission musicale de la BTTF ; et un épisode spécial de la série YouTube “Could You Survive The Movies”.

Les nouveaux figurants s’ajoutent à une vaste collection de suppléments déjà sortis qui se trouvent à côté des films sur leurs disques individuels – et il semble, d’après le libellé de la sortie d’Universal, que les figurants spécifiques au titre apparaîtront à la fois sur les disques Blu-ray 4K et HD.

🇺🇸 [#Bluray #UltraHD #4K] Même si Best Buy aux US annonce le Coffret Trilogie “Retour vers le Futur” pour le 20/10, nous restons sur le 21/10 en ce qui nous concerne, même si Universal France n’a toujours rien communiqué.https://t.co/ptduccq8mh#Steelbook #UltraHDBluray #UHD — 4k-ultra-hd.fr (@4KultrahdFR) July 27, 2020

Trois collections premium seront disponibles chez certains détaillants pour une durée limitée uniquement:

Retour vers le futur Coffret cadeau 35e anniversaire de la trilogie en édition limitée: comprend une réplique exclusive d’Hoverboard en lévitation (exclusivité Amazon).

Retour vers le futur Coffret cadeau de la trilogie du 35e anniversaire en édition limitée (Blu-ray ™): comprend une réplique exclusive d’Hoverboard en lévitation (Target Exclusive).

Retour vers le futur Coffret cadeau 35e anniversaire de la trilogie en édition limitée (4K UHD): comprend trois nouveaux steelbooks (exclusivité Best Buy).

Retour vers le futur: The Ultimate Trilogy sera disponible sur le pack combo 4K Ultra HD, qui comprend 4K Ultra HD, Blu-ray ™ et Digital Code et sur Blu-ray ™ qui inclut le Blu-ray ™ et le Digital Code.