Retour vers le futur DeLorean rejoint le registre national des véhicules historiques

« La façon dont je le vois, si vous allez construire une machine à remonter le temps dans une voiture, pourquoi ne pas le faire avec un peu de style. » C’est la citation emblématique prononcée par Doc Brown dans le tout aussi emblématique Retour vers le futur lorsque Marty McFly lui a demandé s’il avait construit une machine à remonter le temps à partir d’une DeLorean. La voiture elle-même ne serait plus jamais la même car elle serait à jamais liée à la classique de 1985. Désormais, la DeLorean restera dans les mémoires à travers l’histoire en rejoignant le registre national des véhicules historiques.

The Register, qui fait également partie de la Hagerty Drivers Foundation, se consacre à « l’enregistrement et la protection du passé automobile américain pour les générations futures », selon Pomonaswapmeet.com. La fondation a annoncé que la DeLorean « Hero car » deviendrait le 29e membre de ce registre. Le registre a été créé en 2013 pour préserver bon nombre des voitures, vélos, motos et véhicules utilitaires les plus importants sur le plan historique. La première classe de véhicules historiques a été annoncée en 2014.

Jonathan Klinger, vice-président de la culture automobile chez Hagerty et directeur exécutif de la Hagerty Drivers Foundation, a déclaré que l’importance de la DeLorean dans la culture pop rendait la décision facile. « La DeLorean Time Machine fait partie des automobiles les plus reconnaissables et les plus appréciées au monde », a déclaré Klinger. « Il transcende les frontières et les générations, et il attire un public bien au-delà de la communauté automobile. »

Le modèle DeLorean lui-même a un fond intéressant. John Z. DeLorean a lancé sa nouvelle entreprise automobile en 1975. La voiture DeLorean a fait ses débuts six ans plus tard et était un ajout tout à fait unique sur le marché. Personne n’avait jamais vu de voiture de sport en acier inoxydable avec des portes papillon auparavant.

Apparemment, le scénariste Bob Gale et le réalisateur Robert Zemeckis ont développé la prémisse de Retour vers le futur en 1980, un an avant la production de la voiture DeLorean. Le film a été un énorme succès, cependant, il était trop tard pour sauver la DeLorean car la société automobile Delorean a rencontré des problèmes financiers et a arrêté la production en 1982. Seulement 8500 DeLorean ont été construits, donc en voir une en personne est une observation incroyablement rare.

La « Hero car », la version du Retour vers le futur trilogie, a eu plusieurs autres ajouts, y compris le condensateur de flux. Propulsée par 1,21 gigawatt d’énergie nucléaire, la voiture pourrait voyager dans le passé et le futur après avoir atteint une vitesse de pointe de 88 mph. Il a voyagé dans tant d’endroits différents, y compris 1955, 2015 et le Far West.

Le modèle utilisé dans la trilogie cinématographique a été exposé à Universal Studios Hollywood après la fin du tournage. Cependant, au fil des ans, la voiture a été endommagée par des touristes qui en retiraient des souvenirs et des éléments extérieurs. Gale a dirigé un projet de restauration de la voiture après avoir constaté tous les dommages. Ce projet de restauration a été achevé en 2013 et est documenté dans un film intitulé OUTATIME : Sauver la DeLorean Time Machine.

La « Hero car » est désormais exposée en permanence au Peterson Automotive Museum de Los Angeles. Il existe de nombreuses répliques de la voiture, mais la vraie se trouve près de sa maison d’origine à Hollywood.

Sujets : Retour vers le futur