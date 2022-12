Retour vers le futur aura-t-il une nouvelle série animée réalisée par Netflix ?

Des rumeurs récentes ont commencé à circuler selon lesquelles Netflix travaillait sur une nouvelle »série animée »Retour vers le futur », cependant, le compte Twitter officiel de la franchise de science-fiction vient de démentir les rumeurs.

Répondant à un tweet dans lequel un média assurait que « Retour vers le futur » aurait une série réalisée par Netflix, un gif a été publié avec l’acteur Christophe Lloyd en disant « Ce n’est pas le cas. » La dernière fois que »Retour vers le futur » a eu une série animée, c’était en 1991, où SCS a diffusé deux saisons qui avaient un total de 26 épisodes.

La franchise »Retour vers le futur » est l’une des plus appréciées et des plus appréciées des fans, depuis la trilogie de films mettant en vedette Michael J Fox en tant que Marty McFly et Lloyd en tant que scientifique Emmett » Doc » Brown », ils continuent d’avoir un énorme succès malgré la sortie de leur premier film en 1985.

L’histoire suit Marty lorsqu’il est accidentellement envoyé en 1955 dans une machine à remonter le temps en forme de DeLorean construite par le Doc. Là, il fait accidentellement tomber sa mère amoureuse de lui, empêchant la cour avec son père George de se produire, de sorte que Marty est confronté au problème d’être à jamais effacé de l’existence.

Avec l’aide de Doc, Marty doit trouver un moyen de réunir ses parents et de revenir en 1985 avant de manquer de temps. »Retour vers le futur » a été un succès au box-office dans le monde entier, menant à la sortie de »Retour vers le futur 2 » en 1989 et de »Retour vers le futur 3 » en 1990, ainsi que de l’animation série des années 90.

Bien que certains fans aimeraient voir sortir un quatrième film, les co-créateurs de la franchise, robert zemeckis Oui Bob Gale, ont déclaré à plusieurs reprises qu’aucun nouveau film ne serait développé de leur vivant. Cependant, J. Fox lui-même, qui a donné vie à Marty dans les premiers films, a déclaré qu’il aimerait voir un remake de la franchise.

« Je pense que s’ils devaient refaire le film, ils devraient le faire avec une fille comme Marty », a-t-elle déclaré en octobre dernier. « Il y a quelque chose à ce sujet qui touche les gens à tous les niveaux. J’ai l’impression qu’il va réapparaître. »

La trilogie »Retour vers le futur » est disponible dans le catalogue Netflix.