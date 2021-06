Pour « Jeopardy ! » fans, ça a été une saison pas comme les autres. Depuis la perte de l’hôte vétéran emblématique Alex Trebek, qui a animé le jeu télévisé classique pendant 37 ans, il n’y a pas eu d’hôte permanent. Au lieu de cela, une série continue d’invités a pris l’espace derrière le podium pendant des semaines à la fois.

Et comme l’émission le raconte AUJOURD’HUI, c’est le plan : continuer jusqu’au vendredi 13 août, date à laquelle la saison se termine et quatre semaines de rediffusions commencent. En théorie, un nouvel hôte sera annoncé à temps pour la nouvelle saison (voici quelques-uns des candidats les plus probables que nous avons envisagés avant le début de la saison des hôtes invités) – mais jusqu’à présent, nous ne savons pas qui est un favori.

Mais à quoi nous avons été confrontés dans ce « Jeopardy » des plus insolites ! seasons, c’est ceci : une sélection d’hôtes temporaires qui ont chacun apporté leur propre voix et personnalité au travail. Et comme tous l’ont sans aucun doute appris, ce n’est pas du gâteau.

« ‘Péril!’ est une corvée », a déclaré Adam Nedeff, historien des jeux télévisés et auteur de « FAQ sur les jeux télévisés ». « (Pour un animateur à temps plein, il y a) 230 épisodes par an, enregistrés cinq à la fois, 61 indices par épisode avec beaucoup de gros mots et des noms obscurs. Il faut quelqu’un qui soit à la hauteur de cette tâche. L’hébergement de jeux télévisés est unique. compétence et l’hébergement de « Jeopardy ! » est quelque chose d’encore plus prononcé à l’intérieur.

Et, a-t-il ajouté, « La série a besoin de quelqu’un qui est prêt à prendre du recul. Écoutez comment Alex a été présenté. Il était » l’hôte de Jeopardy « , pas la star. Les concurrents sont la star, le jeu est la star. Le spectacle n’est pas destiné à être un véhicule pour quelqu’un. »

A noté Claire McNear, auteur du « Jeopardy! » livre « Réponses sous forme de questions », « Alex Trebek était un professionnel de la télévision extrêmement talentueux qui avait une tonne d’expérience en diffusion et en hébergement lorsqu’il a commencé à ‘Jeopardy!’ et puis il a passé 36 ans à le peaufiner. Il était si bon parce qu’il a vraiment mis du temps et du travail pour le réussir, mais il avait aussi beaucoup de pratique. Le prochain hôte va être comparé à lui, et nous J’entends beaucoup de ses successeurs potentiels dire que c’est une chose assez intimidante. »

Nous n’en doutons pas ! Du coup, on s’est dit qu’il était temps de prendre du recul et de faire un petit bilan de mi-saison.

Savannah Guthrie Productions en péril

Savannah Guthrie de 45secondes.fr a pris le relais du 14 au 25 juin. Nous sommes peut-être un peu biaisés ici, mais elle a fait un excellent travail. Bien sûr, nous la voulons au Studio 1A, où elle appartient.

Trebek avec Jennings en 2014. Jeopardy Productions via Getty Images

Ken Jennings (4 janvier 4 février 19)

En tant qu’officiel « Jeopardy! » Joueur et producteur consultant le plus grand de tous les temps (GOAT), il semblait naturel que Jennings – pas un débutant à la télévision depuis qu’il a décroché ses nombreuses victoires dans la série – facilite la transition du public. Il était clairement ravi d’être là et ne pouvait s’empêcher d’apporter sa propre touche aux questions, ajoutant plus de détails et de faits aux réponses. Lisse dans sa livraison, il était toujours un fan dans l’âme. Et voici un autre problème qu’il a dû gérer : pas de public. Lorsque Jennings a pris le relais, c’était dans un studio presque vide, en raison de restrictions pandémiques.

« Péril! » producteur exécutif (et animateur temporaire) Mike Richards. Péril

Mike Richards (22 février-5 mars)

Si vous avez exécuté les deux « Jeopardy! » et « Wheel of Fortune » et un emplacement temporaire ouvert sur l’un ou l’autre, vous programmeriez-vous dedans ? Zut ouais ! Pourtant, Richards n’a jamais eu l’impression d’être pris au piège (et il a déjà animé d’autres émissions, comme « Pyramid » et « Beauty and the Geek »). Respectueux à la fois de l’héritage de Trebek et de la série elle-même, il a été étonnamment efficace en tant qu’hôte que nous n’avons jamais su (et peut-être n’a-t-il jamais réalisé) qu’il pouvait être.

Katie Couric. Péril

Katie Couric (8-19 mars)

La première animatrice de l’émission, l’ancienne présentatrice de 45secondes.fr et journaliste chevronnée, Couric, était vive, enthousiaste et – comme on l’a souvent décrit – sans relâche. Elle semblait prendre personnellement les réponses correctes et incorrectes des candidats, comme si elle était à côté d’eux lors de ce tour de montagnes russes. Moment préféré ? En plaisantant, « Elle va être bouleversée! » quand aucun des candidats n’a pu proposer « Gwyneth Paltrow » pour la catégorie « J’ai gagné un Oscar et un Emmy ». Mais comme de nombreux hôtes temporaires, elle est bien établie dans un autre domaine et a déclaré qu’elle ne s’intéressait à rien de permanent.

Dr Mehmet Oz. Péril

Dr Mehmet Oz (22 mars-2 avril)

Le Dr Oz est entré dans le spectacle sur une vague de controverse; le public et les anciens concurrents se sont rebellés contre ses commentaires médicaux en dehors de l’émission (Variety a écrit qu’il avait donné à l’émission « un œil au beurre noir »). Dans l’émission elle-même, il avait un style laconique particulier qui ne correspondait pas toujours au rythme que les questions/réponses semblaient exiger, et il était difficile de comprendre sa personnalité à partir de cette position.

Aaron Rodgers. Péril

Aaron Rodgers (5-16 avril)

Le quart-arrière des Green Bay Packers Rodgers était aussi amical envers le jeu et les joueurs qu’un golden retriever; souvent, il semblait surpris d’avoir même été inclus dans la course (mais il est resté en équilibre grâce à son plan de pense-bête). Mais il était un « Jeopardy de célébrité ! » vainqueur en 2015 et connaissait clairement bien le jeu, et quand personne n’a deviné les Packers pour une question liée au sport, il a offert une réaction amusée et charmante à l’écart dans leurs connaissances. Pourtant, il semble difficile d’imaginer qu’il abandonnerait le football pour être définitivement assis derrière le podium.

Anderson Cooper. Péril

Anderson Cooper (19-30 avril)

Deux fois « Celebrity Jeopardy! » champion, présentateur de CNN et correspondant de « 60 Minutes », Cooper et ses lunettes à monture d’écaille ont apporté une ambiance de journaliste à la position (alors que sur les réseaux sociaux, nous avons pu voir son fils Wyatt le regarder pour la première fois), et il était net bavard avec les concurrents tout en faisant facilement avancer les choses. Il ressemblait à un animateur de jeu télévisé : professionnel et responsable. Mais comme beaucoup d’autres invités, il a un travail en cours et réputé en tant que journaliste, et il est peu probable qu’il fasse un changement.

Bill Whitaker. Péril

Bill Whitaker (3-14 mai)

Pas surprenant que l’émission ait choisi plus de journalistes que toute autre profession pour entrer dans la fente de Trebek; ils ont tendance à être concentrés et autoritaires, tout en étant également habitués à être le centre de l’attention d’une caméra. Le correspondant de « 60 Minutes » Whitaker avait tout cela pour lui (et une question qui semblait prédire le retour de « Bennifer »), mais a apporté une manière douce au travail – un contraste frappant avec l’approche de Cooper, si familière à tous ceux qui ont apprécié le passage de Rodgers.

Buzzy Cohen. Péril

Buzzy Cohen (17-28 mai)

« Péril! » le champion Cohen était définitivement excentrique dans le département vestimentaire – ces lunettes! – mais il a réussi à fusionner certaines des meilleures parties des hôtes précédents en un tout fluide et cohérent : il était un fan du jeu, un expert de la façon dont tout cela fonctionnait, le bon type de pom-pom girl pour les concurrents (pas trop -top, pas trop décontracté) avec une personnalité claire et nette qui n’a jamais submergé le jeu lui-même.

Mayim Bialik. Péril

Mayim Bialik (31 mai-11 juin)

L’ancien acteur de « Big Bang Theory » (et neuroscientifique) a prouvé que les producteurs étaient enfin sur une formule avec leurs embauches temporaires: elle était joyeuse sans essayer de faire des blagues manifestes, faisant autorité dans ses connaissances et a fait avancer le spectacle en douceur et efficacement. Bien qu’elle soit peut-être disposée à prendre du recul par rapport à la comédie, ce doctorat. elle a gagné indique qu’elle pourrait être un peu surqualifiée pour le poste.

