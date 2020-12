Retour sur la façon dont Pfizer-BioNTech a remporté la course au vaccin COVID-19

BioNTech a organisé des webinaires pour les infirmières et les médecins qui administreront bientôt le vaccin, avec 1 100 questions répondues au cours des sessions.

C’est au petit-déjeuner, le matin hivernal du 24 janvier, qu’Ozlem Tureci et son mari Ugur Sahin ont décidé: « Nous devons tirer le coup de feu sur ce point ».

Sahin « avait conclu d’une publication décrivant le coronavirus cas à Wuhan … qu’il y avait une forte probabilité qu’une pandémie soit imminente », a raconté Tureci.

La décision du couple, fondateurs d’une petite entreprise allemande appelée BioNTech, a donné naissance à l’opération Lightspeed – dans laquelle les scientifiques de l’entreprise ont détourné toutes leurs ressources de la recherche sur le traitement du cancer pour trouver un vaccin pour arrêter le COVID-19 .

«Depuis ce jour … il n’y a pas eu un jour où nous avons pris une pause dans notre travail sur ce projet», a déclaré Tureci.

Quatre jours plus tard, le 28 janvier, l’Allemagne a confirmé son premier cas de coronavirus infection – également la première transmission interhumaine connue sur le sol européen.

Ce qui était une épidémie qui frappait le plus durement la Chine s’est rapidement transformé en une crise sanitaire mondiale, forçant les gouvernements à fermer les frontières, les écoles et les bureaux et à garder leurs populations à la maison pour arrêter la propagation.

Alors que BioNTech et d’autres sociétés pharmaceutiques se lancent dans l’action à la recherche de la formule gagnante, l’armée allemande de sociétés «Mittelstand» et d’autres grands experts de la fabrication et de la logistique se révélera bientôt cruciale.

Génie dans une bouteille

À seulement quelques minutes de route du siège de BioNTech dans la ville de Mayence, l’une de ces entreprises a tranquillement accéléré sa production.

Peu connue du reste du monde, la firme Schott, âgée de 130 ans, est en fait un acteur majeur de l’industrie pharmaceutique en raison de ses petits flacons en verre conçus pour contenir des vaccins vitaux.

Les trois quarts des plus de 100 coronavirus des essais d’inoculation à travers le monde finiraient par utiliser des produits Schott.

L’entreprise vise à elle seule à produire suffisamment de flacons pour contenir deux milliards de doses d’un coronavirus vaccin d’ici la fin de 2021, a déclaré Christina Rettig, responsable de la communication AFP.

Schott lui-même a eu très tôt peur du virus dans son usine de Mitterteich en Bavière.

La ville est devenue l’un des premiers coronavirus d’Allemagne hotspots en mars après un festival de la bière, et Rettig a déclaré que plusieurs travailleurs de Schott de la République tchèque avaient fini par « ne pas voir leurs amis et leur famille pendant des semaines » alors que les frontières se fermaient.

Le fret s’intensifie

Les vols de passagers étant pour la plupart bloqués au sol, le bourdonnement dans les terminaux de l’aéroport de Francfort a pratiquement disparu au printemps.

Sa zone de fret continuait cependant de bourdonner. Des dizaines de milliers de boîtes de blouses et de masques chirurgicaux nécessaires de toute urgence y transitaient.

Le chef de l’infrastructure de fret à Fraport, Max Philipp Conrady, savait que ce n’était que le début de sa division dans la bataille contre la pandémie.

Personne ne savait alors quelle entreprise trouverait un vaccin ou quand il serait prêt, mais Francfort est déjà la plus grande plaque tournante d’Europe pour le transport de produits pharmaceutiques.

La planification devait donc commencer pour relever le défi logistique sans précédent du transport de millions de doses de vaccins vitaux dans le monde.

Le vaste hangar à température contrôlée de Fraport a traité 120000 tonnes de vaccins, de médicaments et d’autres produits pharmaceutiques en 2019.

L’opérateur a anticipé la demande d’entreposage frigorifique et a augmenté les investissements dans des «chariots» réfrigérés de haute technologie qui assureraient le transport des hangars aux avions. Il en a maintenant 20, donc plusieurs cargos peuvent être chargés en même temps.

Le froid est chaud

Fraport n’a pas été le seul à augmenter ses investissements dans des solutions pour garder les choses au frais.

Comme il est devenu clair que le vaccin de BioNTech devrait être stocké à moins 70 degrés Celsius (moins 94 Fahrenheit), l’expertise de la gestion de la chaîne du froid est devenue le prochain produit chaud en ville.

Au milieu de la ruée mondiale pour résoudre le problème du maintien des vaccins à la bonne température lorsqu’ils sont transportés à travers le monde, il semblerait qu’il existe une société allemande pour chaque application obscure.

Binder à Tuttlingen a ses « super congélateurs » qui étaient déjà exploités dès mars pour refroidir le coronavirus es utilisé dans la recherche en laboratoire par BioNTech et un autre développeur de vaccins allemand, CureVac.

Mais la demande a encore augmenté à mesure que BioNTech progressait dans la course.

« Cela a vraiment commencé en août, lorsque nous avons reçu ces demandes d’entreprises de logistique … elles savaient que nous devions équiper notre chambre froide … de congélateurs pour distribuer les vaccins dans le monde », a déclaré la porte-parole de Binder, Anne Lenze.

Alors que Binder assurait une réfrigération statique jusqu’à moins 90 degrés, une autre société Va-Q-Tec fabrique des boîtes de déménagement avec une fonction ultra-froide pour le processus de transport réel.

En utilisant une technologie de particules de silice, les conteneurs peuvent maintenir des températures allant de celles similaires à celles d’un réfrigérateur à des frissons polaires jusqu’à 10 jours « sans avoir besoin d’apport d’énergie », a déclaré à l’AFP le directeur général Joachim Kuhn.

Le 18 novembre, BioNTech et son partenaire Pfizer ont finalement annoncé que leur étude de phase III montrait une efficacité d’environ 95% contre le virus.

La nouvelle a envoyé les marchés boursiers dans l’euphorie et a été saluée comme un tournant, une lumière au bout d’un très long tunnel sombre.

À ce moment-là, le secteur de la logistique était impatient de partir.

Comme l’a dit Conrady de Fraport: «Nous sommes prêts depuis août».

Le champagne n’est pas notre truc

Célébrant à leur manière discrète, les fondateurs de BioNTech savaient qu’il était trop tôt pour se reposer sur leurs lauriers.

« Le champagne n’est pas notre truc. Nous nous sommes assis et avons dégusté une tasse de thé et avons profité de ce temps pour réfléchir à ce qui s’était passé jusqu’à présent et à ce qui va suivre », a déclaré Sahin AFP.

À plusieurs centaines de kilomètres de là, dans la capitale allemande, Albrecht Broemme, 66 ans, déposait ici et là un tas de figurines Lego alors qu’il visualisait comment transformer les anciens aéroports de Berlin en centres pour la campagne de vaccination sans précédent.

Ancien pompier et ancien chef de l’agence de protection civile THW, Broemme avait été appelé à quitter sa retraite pour participer à la bataille contre la pandémie.

Au début, il a joué un rôle central dans la conception des sites d’urgence au cas où le nombre de patients dépasserait les capacités hospitalières.

À l’automne, il a de nouveau été sollicité pour conceptualiser la campagne de vaccination pour la capitale allemande.

«J’ai mis au point un système en réfléchissant au nombre de cabines (de vaccination) dont nous aurions besoin et à l’espace dont nous aurions besoin pour éviter les goulots d’étranglement», a-t-il déclaré.

Chaque visiteur suivra un itinéraire désigné de l’inscription au jab proprement dit, puis à une consultation avec un médecin et enfin à une salle d’attente pendant les vérifications finales.

Le patient devrait entrer et sortir de la cabine du médecin dans quelques minutes, a déclaré Broemme. Y compris la file d’attente et le temps d’attente, «nous imaginons que tout cela prendra une heure».

1100 questions

Le 2 décembre, le vaccin de BioNTech est devenu le premier à obtenir le feu vert pour une utilisation en Occident, lorsque la Grande-Bretagne a donné son approbation.

Alors que d’autres pays, des États-Unis à l’Arabie saoudite en passant par Singapour, ont emboîté le pas, l’Allemagne a poussé avec impatience le régulateur des médicaments de l’UE à présenter sa décision à partir du 29 décembre.

L’EMA a finalement donné son feu vert plus d’une semaine plus tôt, le 21 décembre.

Le même soir, la Commission européenne a déclaré que l’ensemble du bloc commencerait l’opération de vaccination à partir du dimanche 27 décembre.

Alors que les doses de vaccin commençaient à arriver en Europe samedi, le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a qualifié cela de « journée d’espoir », mais a averti que la vaccination de tout le monde serait un effort « de longue haleine ».

Les premiers coups étant imminents, les officiels se sont précipités pour mettre la touche finale aux centres de vaccination de fortune à travers l’Allemagne.

Dans le plus grand du pays à Hambourg, les médecins seront en mesure de gérer 7 000 coups par jour.

BioNTech a également organisé des webinaires pour les infirmières et les médecins qui administreront bientôt le vaccin, avec 1 100 questions répondues au cours des sessions.

Mercredi, des camions transportant des vaccins sont sortis de l’usine Pfizer en Belgique.

BioNTech a déclaré qu’elle fournirait directement ses vaccins à 25 sites de distribution gérés par les autorités fédérales en Allemagne, qui enverraient ensuite les allocations à 294 districts.

Les autorités locales achemineront ensuite les injections vers 450 centres de vaccination.

Un grand nombre d’unités mobiles seront également déployées dans les districts les plus difficiles à atteindre.

Avec un œil sur le sabotage potentiel par une vague croissante de sceptiques corona et anti-vaxxers, la police fédérale avec des unités de commandos armés escorte la précieuse cargaison en mouvement.

Premièrement, les plus vulnérables dans les maisons pour personnes âgées, dont plusieurs ont été touchées par des épidémies mortelles de virus.

Les vaccinations ne pouvaient pas arriver assez tôt pour l’Allemagne, qui a enregistré un nombre record de décès quotidiens de près de 1000 personnes au cours de la semaine. Au moins un district a signalé que son crématorium était plein.

Le temps presse, une maison de retraite pour personnes âgées a procédé aux premières vaccinations pour ses résidents peu de temps après que les doses aient été délivrées samedi – un jour avant le début de la campagne nationale de vaccination.

Edith Kwoizalla, 101 ans, est devenue la première en Allemagne à recevoir le coup dans la maison pour personnes âgées de l’état de Saxe-Anhalt.

Pour la chancelière Angela Merkel, chaque coup signifie une vie sauvée.

« Quand on voit combien de personnes meurent à cause du coronavirus , nous pouvons voir combien de vies le vaccin peut sauver. «

