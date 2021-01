Retour: sortie de l’exclusivité PS5 officiellement reportée

Le grand Exclusivité PS5 Retour du studio PlayStation Housemarque ne sortira pas en mars 2021 comme annoncé précédemment. Sony a maintenant annoncéque nous devons attendre un peu plus longtemps pour le roguelike de science-fiction.

Le retour exclusif PS5 ne sortira qu’en avril

La date de sortie de « Returnal » pour le 19 mars 2021 a été annoncée il y a seulement quelques semaines. Après ça Cyberpunk 2077 mais en un état catastrophique et inachevé apparu et critique sévère a dû prendre en charge, les reports d’autres grands titres ont augmenté récemment. Sony et Housemarque font également preuve d’une plus grande prudence et reportent «Returnal» de quelques semaines.

Quand est la nouvelle version? «Returnal» ne sera reporté que d’un peu plus d’un mois. Le jeu sortira le 30 avril 2021 exclusivement pour la PS5.

Quelle est la raison du report? Sony annonce officiellementque l’équipe avait besoin de plus de temps pour le polissage. Le développeur Housemarque souhaite assurer une haute qualité du jeu à sa sortie.

Plus de jeux ont récemment été reportés

Le Seigneur des anneaux: Gollum a en fait été annoncé pour cette année, mais a été reporté à 2022 il y a quelques jours. C’est pareil avec Héritage de Poudlardque nous devrons également attendre l’année prochaine.

On peut supposer que d’autres jeux seront reportés dans un proche avenir.