Retour: premier regard sur la liste des trophées de l’exclusivité PS5

Avec Retour la première exclusivité officielle de la PS5 est sortie, ce qui pourrait particulièrement plaire aux joueurs avertis. Si vous voulez relever le défi et en même temps dépoussiérer le trophée de platine dans le jeu de tir roguelike, vous trouverez le trophée complet ici Liste des trophées avec toutes les réalisations.

Returnal: la liste complète des trophées de l’exclusivité PS5

Avant la sortie, nous pouvons jeter un œil aux trophées qui ouvrent la voie dans «Returnal» platine niveau. Dans l’ensemble, il y a 31 trophées dans le jeu que vous devez déverrouiller pour jouer au jeu 100 pourcent Achevée.

Comme c’est dur Retour–Platine? Au vu de la liste des trophées, le développeur Housemarque ne semble pas exagérer cette fois-ci avec ses exigences. Les défis individuels semblent relativement faciles à résoudre, mais nécessitent évidemment de vaincre des créatures coriaces et d’explorer différents endroits de plus près.

Remarque: jusqu’à présent, la liste n’est disponible qu’en anglais, mais nous la mettrons à jour dès que les noms allemands officiels seront disponibles.

Platine

Hélios: Récupérez tous les trophées

or

Passé les ruines Mission: terminer l’enquête sur les ruines envahies par la végétation

Mission: terminer l’enquête sur les ruines envahies par la végétation Ascension de la montagne : Terminez l’enquête sur les déchets cramoisis

: Terminez l’enquête sur les déchets cramoisis À travers la ville oubliée Mission: terminer l’enquête sur la citadelle abandonnée

Mission: terminer l’enquête sur la citadelle abandonnée Échos du passé Mission: terminer l’enquête sur les ruines de l’écho

Mission: terminer l’enquête sur les ruines de l’écho Figé dans le temps : Terminez l’enquête sur les déchets fracturés

: Terminez l’enquête sur les déchets fracturés Immergé dans les souvenirs Mission: terminer l’enquête sur la cicatrice abyssale

Mission: terminer l’enquête sur la cicatrice abyssale Ombre blanche: Terminer l’acte 3

Argent

Échec de la fuite : Terminer l’acte 1

: Terminer l’acte 1 Dernier trajet : Terminer l’acte 2

: Terminer l’acte 2 S’adapter aux circonstances : Atteindre le niveau de compétence d’arme 30

: Atteindre le niveau de compétence d’arme 30 Les péchés de la mère : Terminez toutes les séquences de maison

: Terminez toutes les séquences de maison Visions du passé: Complétez un ensemble d’archives Xeno

© VOUS / Housemarque

bronze

Survie atropique : Apprenez les bases de la survie sur Atropos

: Apprenez les bases de la survie sur Atropos Une ombre dans le brouillard : Vaincre Phrike

: Vaincre Phrike Ascension Mission: vaincre Ixion

Mission: vaincre Ixion Procès par jugement : Vaincre Nemesis

: Vaincre Nemesis Faites taire la chanson : Vaincre Hyperion

: Vaincre Hyperion Ténèbres intérieures : Vaincre Ophion

: Vaincre Ophion Deuxième chance : Être récupéré par un artefact

: Être récupéré par un artefact Messages cryptiques : Scanner un xénoglyphe

: Scanner un xénoglyphe Traductions cryptiques : Débloquez tous les niveaux de traduction d’un xénoglyphe

: Débloquez tous les niveaux de traduction d’un xénoglyphe Précision chirurgicale : Réussissez 5 surcharges d’affilée

: Réussissez 5 surcharges d’affilée Formation sur le terrain : Terminez un défi quotidien en mode simulation

: Terminez un défi quotidien en mode simulation Coque durcie : Atteindre une intégrité maximale de 200%

: Atteindre une intégrité maximale de 200% L’évaluation des risques : Quitter le risque calculé

: Quitter le risque calculé Pic d’adrénaline : Atteignez le niveau d’adrénaline maximum

: Atteignez le niveau d’adrénaline maximum Contaminé de manière irréversible : Avoir 5 parasites en même temps

: Avoir 5 parasites en même temps Retour éternel : Mourir pour la première fois

: Mourir pour la première fois Destins alternatifs : Récupérer les journaux de reconnaissance

: Récupérer les journaux de reconnaissance Bienvenue à la maison: Terminez la première séquence maison

« Returnal » sortira le 30 avril 2021 exclusivement pour la PS5. Cela signifie que le jeu a été entièrement optimisé pour la console de nouvelle génération de Sony et utilise donc toutes les fonctionnalités de la PlayStation 5 et du contrôleur DualSense au maximum. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez trouver toutes les informations importantes sur notre Page de sujet.