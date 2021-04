Retour: Les premières impressions des testeurs laissent espérer un très bon titre PS5

Les joueurs doivent passer quelques jours de plus sur l’exclusivité PS5 Retour de Sony et Housemarque soyez patient, mais apparemment cela vaut la peine d’attendre. Les premiers éditeurs et testeurs sélectionnés ont pu jouer le titre pendant quelques jours. Chez 45secondes.fr, nous avons également quelques heures de jeu dans « Returnal » sur notre compte et publierons un rapport de test complet le jeudi 29 avril, juste à temps pour l’embargo.

Retour: pratiquement aucun temps de chargement et fonctionnalités à double sens

Bien que les testeurs soient toujours soumis à un NDA (accord de confidentialité), certaines informations étaient déjà autorisées à être partagées avec le public. Une particularité de « Returnal » est l’utilisation intensive du Fonctionnalités DualSense sur la PS5, qui jusqu’à présent n’ont été utilisées que sous cette forme dans le jeu de plateforme 3D « Astro’s Playroom », qui est pré-installé sur la PS5.

A titre d’exemple, le bouton L2 prend en charge zdeux modes de prise de vue. Vous activez le premier mode dès que le bouton a été enfoncé à mi-course, tandis que le deuxième mode de tir alternatif est déclenché en appuyant dessus à fond. De plus, grâce au contrôleur DualSense, vous ressentez non seulement les différentes attaques, mais également les différentes conditions météorologiques et les conditions du sol en constante évolution.

Les temps de chargement pratiquement inexistants sont un autre point que les testeurs ont remarqué de manière particulièrement positive jusqu’à présent. Selon Kotaku, la PS5 ne prend que 20 secondes entre l’écran d’accueil et le jeu réel. La majorité s’accorde déjà à dire que le titre de voyou est comme un Jeu de nouvelle génération se sent.

Vous pouvez pré-commander « Returnal » maintenant et via Précharge Téléchargez-le sur votre PS5 afin de pouvoir commencer à jouer à temps pour la sortie du 30 avril. Nous avons répertorié tous les bonus de précommande pour vous dans cet article.