Retour Les créateurs de 4 Blood ont fourni des informations sur la deuxième extension, Children Of The Worm

Retour 4 Sang, un jeu de tir de zombies coopératif, a publié une nouvelle image promotionnelle qui taquine des informations sur le prochain ajout de Children of the Worm. Parallèlement à la date de sortie du prochain chapitre de Back 4 Blood, des informations supplémentaires sont apparues concernant un nouvel acte de campagne, un nouveau nettoyeur, de nouvelles armes, des types d’ennemis et d’autres sujets.

Turtle Rock Studios, un groupe avec une longue histoire avec les tireurs coopératifs et ayant un impact sur de nombreux jeux en ligne d’aujourd’hui, a créé Back 4 Blood en 2021.

Le premier jeu Left 4 Dead acclamé par la critique et le jeu de tir multijoueur asymétrique Evolve, qui oppose un groupe de survivants à un seul joueur contrôlant un monstre, sont deux des Tortue Rock Studios » les oeuvres les plus connues.

Le titre de Back 4 Blood, qui remplace « for » par « 4 », fait allusion au fait que It est le successeur spirituel de Left 4 Dead. Un directeur de jeu d’IA change l’environnement alors qu’un groupe hétéroclite de survivants se bat contre des hordes de zombies ou « Ridden » pour garder les joueurs sur leurs gardes.

Les joueurs s’engageront dans des confrontations épiques avec une nouvelle menace ennemie puissante dans la nouvelle campagne d’histoire de Children of the Worm. Le prophète Dan, un prédicateur autoproclamé de la fin des temps avec une arme à feu, sera ajouté à la liste croissante des nettoyeurs jouables dans l’extension pour aider à lutter contre cet ennemi sans nom.

Huit skins de personnages exclusifs, 12 skins d’armes distinctifs, de nouvelles armes et des accessoires sont tous inclus dans Children of the Worm.

Le DLC Children of the Worm pour Back 4 Blood sera disponible le 30 août et gratuit pour les possesseurs des éditions Deluxe ou Ultimate du jeu.

De plus, le pass annuel Back 4 Blood ou un achat d’extension autonome sera possible. Les joueurs peuvent s’attendre à payer au moins 15 € pour le nouveau contenu si le coût de l’extension initiale de Back 4 Blood l’indique.

Pour compléter la pièce, il sera également essentiel d’affronter un nouveau danger sous la forme d’individus armés avec de terribles infestations de puces.