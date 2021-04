Retour: le préchargement pour PS5 a maintenant commencé

À la fin de cette semaine, le PS5-Exclusif de type voyou Retour par Sony et Housemarque. Si vous souhaitez commencer ponctuellement le vendredi 30 avril, vous devez absolument télécharger le titre sur votre PlayStation 5 à l’avance.

Précharge pour le titre explosif PS5 Returnal a commencé

La précharge pour Returnal est disponible pour tous les pré-commandes environ une semaine avant la sortie officielle. Vous pouvez faire le nécessaire 56 gigaoctets après avoir acheté le jeu en PlayStation Store télécharger directement afin que vous puissiez commencer le plus rapidement possible.

Il est également bon de savoir qu’il y en a un Patch du premier jour qui sera disponible en téléchargement pour publication. Cependant, ce ne sera probablement pas particulièrement important.

L’intrigue de Returnal

Dans « Returnal », vous prenez le contrôle de l’astronaute Selene et plonge plus profondément dans sa psyché au fur et à mesure que le jeu progresse. Au début, la jeune femme tombe sur la planète hostile Atropos et a été dans un cauchemar depuis Distorsion temporelle capturé. Chaque fois qu’elle meurt, elle est renvoyée dans le temps à un point juste avant l’accident. Dans le même temps, l’environnement et l’arsenal d’armes et d’équipements qui peuvent être trouvés changent après chaque cycle, de sorte que Selene doit constamment s’adapter dans sa lutte pour la survie.