Retour La bêta ouverte de 4 Blood commence en août, le jeu croisé est activé

le Laissé pour mort Le successeur spirituel de Turtle Rock Studios Back 4 Blood bénéficiera d’une bêta ouverte sur presque toutes les plateformes à partir du 12 août 2021. Avec le support cross-play et cross-gen tous deux activés, les joueurs PlayStation 5 et PS4 peuvent faire équipe avec des amis sur d’autres plateformes . Il y a une période d’accès anticipé liée à la version bêta (à partir du 5 août 2021), mais vous devez vous inscrire pour avoir une chance d’obtenir un code sur le site officiel pour pouvoir accéder à l’avance.

La bêta ouverte de Back 4 Blood sera ouverte à tous jusqu’au 12 août 2021, mais si vous avez besoin d’en savoir plus et d’en voir plus avant, Warner Bros présentera le jeu dimanche dans le cadre d’une présentation E3 2021. Une bonne partie du gameplay a déjà été montrée, y compris une bande-annonce axée sur les personnages jouables et le genre de cauchemars de morts-vivants que vous affronterez. Après la bêta ouverte, Back 4 Blood sera ensuite lancé sur PS5 et PS4 le 12 octobre 2021.

Jouerez-vous à la bêta ouverte de Back 4 Blood ? Inscrivez-vous dans les commentaires ci-dessous.