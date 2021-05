Retour en moins de 5 minutes: nouveau record de speedrun

Retour cela a conduit l’un ou l’autre au bord du désespoir quand ils ont dû éviter leur disparition numérique. Mais pas comme ça Toast mental. Il parcourt le monde du jeu comme s’il n’avait jamais rien fait d’autre.

Et le speedrunner a maintenant établi un nouveau record – et quel record! Bien que le temps de jeu moyen de « Returnal » soit de 16,5 heures et que vous puissiez même le faire en 13 heures si vous êtes vraiment rapide (histoire principale), il s’agit d’un calibre complètement différent.

Retour: nouveau record du monde de speedrun

Il convient de mentionner que MentalToast dans 4. Biome démarre et sur presque renoncé à tous les combats. Il ne dépose le boss final qu’avec un pistolet. En fin de compte, il le rend incroyable 4 minutes et 58 secondes.

Si vous voulez vous convaincre de la performance, vous pouvez regarder la vidéo que nous avons incluse pour vous à ce stade:

Étonnamment, les mouvements sont-ils très étranges? C’est parce que c’est le Locomotion DMJ actes. C’est une combinaison de « Dash, Melee and Jump ». Donc d’abord le personnage se précipite dans une direction, puis une attaque de mêlée est effectuée et ensuite un saut régulier suit. L’avance et l’attaque de mêlée ultérieure sont également interrompues peu de temps après, ce qui le rend assez étrange compte tenu de ce processus rapide. Et pourtant, ce mouvement vaut la peine d’être vu.

Bon à savoir: Mais pas seulement MentalToast a fait une course extraordinaire. le Coureur de vitesse allemand Uprisen détient le record du monde de la course la plus rapide dans « tous les biomes » en moins de 13 minutes et en plus, le record de la catégorie « tous les patrons » en moins de 25 minutes.

« Returnal » est disponible exclusivement sur PlayStation 5 depuis le 30 avril 2021.