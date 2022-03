Retour : Du son fantastique au bord du désespoir – Studio Housemarque revient

Dans le cadre de cette année Prix ​​​​DICE a choisi le Académie des arts et des sciences interactifs le plus remarquable Jeux informatiques à partir de 2021.

la Tireur de distorsion temporelle Retour du studio finlandais Marque de maison était là nommé huit foisy compris en tant que candidat au grand prix meilleur jeu.

A pris le titre de meilleur jeu cependant Il faut être deux ramener à la maison, mais à propos des deux prix Réalisations exceptionnelles dans la composition musicale originale comme Conception audio Housemarque est au moins aussi fier.

Son projet de rêve a débuté en 2015 avec un premier pitch. Environ six ans plus tard, il est venu Jeu de tir à la première personne avec élément Soulslike enfin en avril 2021 comme Titre exclusif PS5 sur le marché.

Directeur narratif Grégory Loudendirecteur du jeu Harry Kruger et directeur général Ilari Kuittinen de l’équipe autour de « Returnal » revient sur les années de développement.

« Je suis sûr que notre équipe audio à Londres et à Helsinki danse en ce moment »dit Louden. C’était une préoccupation importante pour eux Fonctionnalité DualSense et 3D Audio de Playstation 5 utiliser au maximum. Gagner les deux catégories « acoustiques » apparaît désormais comme une validation de leur travail acharné.

Bien que « Returnal » diffère des projets précédents comme Résogun, Machine suivante ou Super Sturdust HD dans sa complexité aussi bien graphique que ludique, Krueger rappelle qu’ils ont pourtant essayé de rester fidèles à eux-mêmes :

« Il est important de se rappeler qui vous êtes : […] Un jeu vidéo qui n’a pas besoin de se justifier, un héritage des jeux d’arcade. Explosions de lumière au néon, tas d’effets de particules. Il était important pour nous de nous y tenir et de nous assurer que [diese Essenz] survivre et prospérer à mesure qu’il évolue vers un jeu plus vaste.