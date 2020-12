Retour Cyberpunk 2077, CD Projeckt RED l’autorise

L’étude a donné des instructions pour pouvoir retourner Cyberpunk 2077 sans problème.

Les choses ne se passent pas comme on aurait pu s’y attendre avec le dernier jeu CD Projekt RED. Le studio subit un barrage de critiques pour le statut du titre, et comme la plupart d’entre eux ont raison, il a fait quelque chose qui est rarement fait. A émis une déclaration où donnez-nous une chance de rendre Cyberpunk 2077 si nous n’avons pas été très satisfaits du résultat final.

La note qu’ils ont envoyée peut être trouvée dans leurs réseaux sociaux (et en bas, que nous sommes gentils et que nous vous laissons faire aussi). Dans ce document, les développeurs disent plusieurs choses et la première est des excuses à part entière pour «tricherie». Au moins avec la publicité du jeu.

La société a toujours montré le titre sur PC ou sur consoles de nouvelle génération. En fait, le format qu’il a envoyé aux médias pour analyse semble également suivre cette ligne. Avec cette petite astuce, les acheteurs sont ne sachant pas à quoi ressemblait le jeu final sur PlayStation 4 et Xbox One. Et bien sûr, vu ce qui a été vu, à la fin la chose est sortie grenouille.

Les gars de CD Projekt RED annoncent également divers correctifs pour améliorer cette expérience. Un en janvier et un en février. Bien sûr, ils préviennent que le jeu ne sera jamais le même que sur les consoles de nouvelle génération, bien que ce soit un résultat « similaire ».

Enfin, ils nous informent que les magasins ont reçu des instructions d’accepter les retours du jeu si les acheteurs le demandent. Bien sûr, ils nous demandent (plus) de patience pour leur laisser le temps de sortir le patch. Alors maintenant, au cas où il ne se serait pas faufilé, la décision est de retour dans nos têtes.

Et c’est que, malheureusement, on se retrouve avec un titre qui, plus que définitif, est une version beta de ce qu’il devrait être. Mais oui, nous le payons au prix final.