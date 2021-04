Retour: Comment trouver tous les fragments de visage du soleil et découvrir la fin secrète (Guide)

Retour est après le générique pas fini, parce que l’histoire a une dernière, grande tournure. Mais à propos de ça fin secrète pour pouvoir expérimenter, il faut faire beaucoup.

Ce guide vous montre les emplacements des Fragments de visage de soleil et comment tu fais ça secret se terminant à l’acte 3 déverrouille.

Guide de retour: comment débloquer la fin secrète

Noter: Nous éviterons autant que possible de révéler quoi que ce soit sur l’histoire en fin de partie, mais nous devons gérer certains aspects du gameplay dans le jeu et donc émettre un avertissement spoiler.

Maîtrisez l’acte 2 et vous atteindrez le dernier acte via New Game Plus

Après elle boss final Ophion dans le Cicatrice abyssale vous pouvez d’abord vous tapoter l’épaule. Parce que le jeu principal est terminé et que vous le ferez avec le Crédits et Nouveau jeu Plus récompensé.

Mais si vous voulez en savoir plus sur l’histoire, vous ne pourrez pas contourner New Game Plus. Parce qu’il y a un troisième acte, qui peut ensuite être déverrouillé. le fin secrète vous faites l’expérience lorsque vous terminez l’acte 3.

Après avoir vaincu le boss Ophion une fois, vous arrivez dans une zone étrange dans laquelle se trouve une voiture avec les phares allumés. Vous devriez vous en souvenir pour plus tard. Ensuite, vous vous réveillez à Helios, et vous êtes maintenant dans l’acte 3.

Récupérez les 6 fragments de visage solaire

Fondamentalement, rien n’a changé dans le monde du jeu, mais cela peut maintenant être fait 6 fragments de visage de soleil vous retrouver grâce à votre équipement permanent peut maintenant réaliser.

Un fragment de visage solaire est caché dans chaque biome. Les mondes changent à chaque tentative, mais les fragments peuvent toujours être trouvés dans certaines pièces. Ici vous pouvez trouver les fragments de la face solaire (via un polygone):

Emplacement 1: Ruines envahies par la végétation

Il y a une route avec un plateau éloigné. Vous avez besoin du crochet pour négocier la grande gorge. Vous trouverez le premier fragment sur le plateau.

© VOUS / Housemarque

Emplacement 2: Red Wasteland

Il y a une haute tour dans l’une des zones principales. Vous pouvez atteindre le dernier étage en tirant sur l’orbe qui fait apparaître un pont. Le fragment est sur le bord d’une fenêtre à l’intérieur de la tour.

© VOUS / Housemarque

Emplacement 3: Citadelle délabrée

Avant d’aller à Boss Nemesis viens, tu traverses un long pont. Dans le New Game Plus, il y a un point d’eau au bout du pont. À l’intérieur, vous trouverez le prochain fragment de visage solaire.

© VOUS / Housemarque

Emplacement 4: Ruines de l’écho

Vous devez entrer dans une longue route avec du liquide rouge. Traversez le liquide et vous atteindrez une plate-forme où vous pourrez collecter le fragment.

© VOUS / Housemarque

Emplacement 5: Friche fragile

Dans ce biome, vous devez trouver la grande pièce principale, qui a plusieurs niveaux (voir carte). Le fragment est au plus haut niveau. Pour y arriver, abattez l’orbe, ce qui fait apparaître plus de plates-formes.

© VOUS / Housemarque

Emplacement 6: Cicatrice abyssale

Cherchez la route avec les quatre plates-formes séparées par de profondes falaises. Si vous tirez sur l’orbe volant, des plates-formes supplémentaires apparaissent qui vous permettent d’accéder au fragment. Avec cela, le dernier fragment de visage solaire serait en votre possession.

© VOUS / Housemarque

Les fragments de visage de soleil sont conservés même après la mort de l’écran. Donc, peu importe que vous mouriez et que vous ne les ayez pas tous rassemblés. Dès que vous avez l’ensemble complet en votre possession, vous pouvez également mourir tranquillement.

Terminez toutes les séquences de la maison

La prochaine étape: tout fermer Séquences de maison de. Voyagez vers le premier Ruines envahies et termine les trois séquences de l’acte 1. Ensuite, vous vous rendez aux ruines de l’écho pour terminer toutes les séquences de maison disponibles. La sixième et dernière séquence est déverrouillée par les fragments collectés. Si cela est également fait, vous en recevrez un clef de voiture.

Allez dans la voiture avec la clé et vivez la fin secrète

Pour la dernière étape, il est nécessaire de vaincre à nouveau le boss final Ophion. Ensuite, vous passez à nouveau la voiture (vous vous en souvenez?). Utilisez la clé de voiture et vous ferez l’expérience la fin secrète!