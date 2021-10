« Retour au quartier » : tout savoir sur l’acteur Matteo Ganoza

« Retour dans le quartier« Est l’une des séries péruviennes les plus populaires à la télévision. Depuis sa sortie en mai 2017, la production nationale, qui est diffusée sur América Televisión, est devenue un succès grâce à son histoire drôle et la grande distribution d’acteurs qui la composent.

L’un des artistes qui a gagné l’affection du jeune public est Facundo Oliva Cayo, qui a rejoint le casting de la série péruvienne en avril 2021. Le jeune acteur joue Matteo ganoza, le rival de Pedrito (Samuel Sunderland) dans le quartier de San José.

Dans le chapitre où il a fait son apparition, le personnage d’Oliva a rencontré la belle Michelle (Adriana Campos Salazar), et depuis lors, il a essayé de la conquérir. Mais qui est le beau jeune homme derrière Matteo Ganoza ? Qu’est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Ici, nous vous disons.

QUI EST FACUNDO OLIVA, L’ACTEUR JOUANT MATTEO GANOZA DANS « DVAB » ?

Facundo Oliva Il est le fils aîné de l’actrice, chanteuse et danseuse péruvienne Fiorella Cayo. Le jeune acteur qui donne vie à Matteo Ganoza dans « De retour dans le quartier » a commencé sa promenade à travers le monde artistique avec la musique.

En juillet 2020, Facundo se lance comme chanteur avec une reprise du chanson « Ya no más », thème de la série « Allez ! Vivez à votre façon « de Netflix qui dans sa version originale est joué par Santiago Saez, qui donne vie à Juanma dans la fiction.

« Aujourd’hui qu’il est un homme, il fait un premier pas dans la musique et c’est une chanson qu’il voulait faire depuis longtemps, puisqu’il a vu la série @goennetflix @netflixlat donc on est allé en studio avec @rodrigogae et on a enregistré la reprise de ‘Ya no more’ avec @ozzierisso et @ale.barnechea qui n’ont pas hésité à nous rejoindre avec toute leur belle énergie et leur talent », écrivait alors l’actrice Fiorella Cayo.

En outre, l’aînée des sœurs Cayo Il a déclaré que « c’est un premier pas » pour son fils et, par conséquent, il est « excité par tous ceux qui viendront » à l’avenir.

« J’aime voir FACUNDO se connecter avec tout l’artiste qu’il est, car non seulement il chante, agit de manière incroyable et danse très bien, mais il joue également de la guitare, du piano, de la flûte et de la flûte de pan.« , a-t-il indiqué.

Quelques jours plus tard, le jeune artiste a partagé sa deuxième reprise de la chanson « Comment te regarder » du chanteur colombien Sébastien Yatra. « Avec la musique, on peut toujours tout exprimer et tout ressentir. J’ai choisi cette chanson parce que j’aime les paroles et je l’ai fait mienne. J’ai essayé de prendre une version avec mon style un peu sans trop la dénaturer car j’aime ce que c’est »dit Oliva.

À seulement 17 ans, Facundo est populaire sur les réseaux sociaux. À travers son compte Instagram officiel – où il compte plus de 58 000 abonnés – le jeune homme partage son quotidien, ainsi que des vidéos amusantes sur Tiktok.

D’après certaines images, Facundo s’entend très bien avec son partenaire Les champs d’Adriana, qui joue Michelle dans la production nationale. En juin dernier, les deux acteurs se sont réunis et ont sorti le reprise de la chanson « Fuentes de Ortiz », qui compte plus de quatre millions de vues sur YouTube.

POURQUOI RETOURNERA-T-IL DANS LE QUARTIER EN DÉCEMBRE 2021 ?

« Certaines choses doivent se terminer pour commencer quelque chose de nouveau », a déclaré Gigio Aranda, architecte de la production péruvienne à succès dans une interview pour El Comercio. « La série se termine en décembre, la décision a déjà été notifiée, tout calme ; vraiment désolé de terminer un programme qui fait partie de votre vie depuis si longtemps », a-t-il ajouté.

Malgré avoir surmonté divers défis tels que le début de la pandémie de COVID-19, qui a forcé l’arrêt de la production et retardé la première de sa quatrième saison, « Retour au quartier » arrive a sa fin.

« Une série de fiction quotidienne pendant la pandémie a fait ressortir le meilleur de toute l’équipe qui est devant et dans les coulisses, avec ça je reste, avec le travail acharné et l’envie de faire un programme amusant », a souligné Aranda dans ladite interview.