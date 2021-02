Retour à Zamunda dans la nouvelle bande-annonce de Coming 2 America

Aujourd’hui apporte une nouvelle bande-annonce pour Coming 2 Amérique, montrant plus de l’histoire, le «méchant», et tout un tas d’humour.

Le premier teaser pour Coming 2 Amérique était excellent pour donner le ton et ramener ces personnages à l’ère moderne. La bande-annonce d’aujourd’hui est encore meilleure et offre un bon aperçu du scénario cette fois-ci:

Je suis tellement excité de vérifier celui-ci. Chaque nouvel aperçu est de mieux en mieux.

Situé dans le pays luxuriant et royal de Zamunda, le roi Akeem (Eddie Murphy) nouvellement couronné et son confident de confiance Semmi (Arsenio Hall) se lancent dans une toute nouvelle aventure hilarante qui les fait parcourir le monde de leur grande nation africaine à l’arrondissement. of Queens, New York – là où tout a commencé.