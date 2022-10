Retour à Silent Hill : nouveau film suite basé sur Silent Hill 2

Un nouveau film de »Silent Hill », intitulé »Retour à Silent Hill » est en production, avec Christophe Gans retour au fauteuil du réalisateur de l’adaptation du jeu vidéo sorti en 2006. Annoncé officiellement via le streaming Konami de »Silent Hill », le nouveau film servira de suite directe au premier titre, s’inspirant fortement du jeu vidéo »Silent Hill 2 ».

L’histoire du deuxième jeu est l’une des plus aimées et acclamées par les fans de toute la franchise, donc Gans a confirmé que » Return to Silent Hill » adaptera directement l’histoire de » Silent Hill 2 », à la suite de James La recherche de Sunderland pour sa femme Mary dans la ville brumeuse du même nom. Gans décrit le nouveau film comme une histoire « d’horreur psychologique ».

Techniquement, il existe déjà une suite au film »Silent Hill » de 2006, puisque »Silent Hill : Revelation » est déjà sorti. Alors que le premier film a reçu un accueil largement négatif de la part des critiques, il s’est connecté avec de nombreux fans de la série. « Revelation », d’autre part, n’a pas réussi à gagner le même culte, recevant un contrecoup quasi universel pour avoir abandonné des thèmes que beaucoup associent à la franchise « Silent Hill ».

Le producteur Victor Hadida a déclaré que Christophe Gans était le meilleur choix pour un nouveau film « Silent Hill », car il est un grand fan de la série « Silent Hill » en général. Gans lui-même a déclaré qu’une grande partie de la raison pour laquelle le film original avait trouvé un écho auprès du public était que les fans pouvaient sentir qu’il était « l’un d’entre eux ».

En plus d’être l’inspiration pour »Return to Silent Hill », Silent Hill 2 recevra également une nouvelle version remake développée par le studio Bloober Team, qui sera un épisode exclusif pour PlayStation 5. Le nouveau film n’a pas encore une date de sortie.première officielle.