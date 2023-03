Retour à Silent Hill : de quoi parle le film suivant

De nouveaux détails sur » viennent d’être révélésRetour à Silent Hill », qui sera une suite du film basé sur la franchise de jeux vidéo sorti en 2006. Le nouveau film sera basé sur le jeu »Silent Hill 2, » avec le réalisateur Christophe Gans le décrivant comme une histoire d’amour mythologique.

Gans reviendra à la réalisation après avoir participé au premier film. »Return to Silent Hill » est une histoire d’amour mythologique à propos de quelqu’un si profondément amoureux qu’il est prêt à aller en enfer pour sauver quelqu’un », a expliqué le réalisateur.

« Je suis ravi d’avoir les merveilleux talents de Jeremy Irvin et Hannah Emily Andersonpour nous emmener dans ce voyage dans un monde d’horreur psychologique qui, je l’espère, satisfera et surprendra les fans de SILENT HILL », a-t-il poursuivi.

Le scénario de »Return to Silent Hill » a été écrit par Gans, Sandra Vonh et Guillaume Josef Schneider. Le synopsis officiel du titre indique qu’il suivra « James, un homme déchiré après avoir été séparé de son seul véritable amour. Lorsqu’une lettre mystérieuse le rappelle à Silent Hill à sa recherche, il trouve une ville autrefois reconnaissable transformée par un mal inconnu.

Il continue: » Alors que James descend plus profondément dans l’obscurité, il rencontre des personnages terrifiants, à la fois familiers et nouveaux, et commence à remettre en question sa propre santé mentale alors qu’il lutte pour donner un sens à la réalité et tenir assez longtemps pour sauver son amour perdu. » .

Afin d’aider à distinguer »Return to Silent Hill » des jeux vidéo et du film précédent, le producteur Victor Hadid ont confirmé qu’ils développaient le film avec konami pour lui donner le traitement nécessaire pour les personnages et monstres emblématiques de la franchise.

« Christophe et moi avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires de KONAMI, alors qu’ils mettent à jour le jeu, pour créer également une version de SILENT HILL pour le public de théâtre d’aujourd’hui », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Vous trouverez toujours les monstres emblématiques, mais il y aura aussi de nouveaux designs. Nous sommes convaincus que ce nouveau film et le jeu KONAMI mis à jour propulseront la franchise SILENT HILL vers l’avant pour les années à venir. »

Les acteurs Jeremy Irvine et Hannah Emily Anderson reviendront en tant que chefs de file dans »Retour à Silent Hill », avec le tournage de la suite à partir d’avril prochain en Allemagne. Irvine est connu pour avoir joué dans « War Horse » de Steven Spielberg, tandis qu’Anderson a joué dans « Saw » et « The Purge ».

»Retour à Silent Hill » n’a pas encore de date de sortie.