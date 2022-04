Retour à Monkey Island : nouvel épisode du jeu vidéo classique créé par Ron Gilbert

L’une des franchises classiques du monde du jeu est sur le point de faire son grand retour. Le producteur Retour numérique et LucasFilmJeuxviennent d’annoncer qu’un nouvel opus de la franchise »Monkey Island » est en production avec Ron Gilbert à la barre, créateur original du premier jeu vidéo. Ce nouvel opus s’appellera »Return to Monkey Island », et il sortira en 2022.

La nouvelle de ce nouveau jeu vidéo a été publiée pour la première fois sur le Twitter de Gilbert, où il a écrit »Quelque chose sur lequel nous travaillons depuis 2 ans dans le plus grand secret », ainsi que la première bande-annonce de »Return to Monkey Island » . La nouvelle a ensuite été publiée par les comptes officiels de LucasFilmGames et Devolver Digital, annonçant de la même manière un site officiel de la prochaine version.

Le nouveau jeu reprendra son histoire après le dernier opus de la série de 1991, »Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge ». L’équipe de développement derrière le titre sera le studio terrible coffre à jouets Gilbert qui travaillera en collaboration avec LucasFilmGames et Devolver Digital.

Les détails sur le jeu sont actuellement inconnus, mais les fans ont souligné que la description de » Return to Monkey Island » indique que le jeu continuera après la deuxième entrée de la série, bien que ce ne soit pas le dernier jeu à sortir. de la saga.

Au total, il y a eu un total de cinq jeux dans la série, la version la plus récente étant « Tales of Monkey Island », sorti en 2009 et développé par Telltale Games. La raison pour laquelle le jeu se poursuit à partir du second est qu’il s’agissait du dernier jeu auquel Ron Gilbert a participé après son départ de LucasArts en 1992, il serait donc le plus cohérent de travailler sur l’histoire qu’il a lui-même conçue dès le second Jeu.

Comme Gilbert l’a déclaré dans un article de blog de 2013 :

« Tous les jeux après ‘Monkey Island 2’ n’existent pas dans mon univers Monkey Island. Toutes mes excuses à toutes les personnes talentueuses qui y ont travaillé et aux personnes qui les ont aimés, mais j’aimerais reprendre là où je me suis arrêté. Gratuit bagages. Lors d’un carnaval. Cela ne veut pas dire que je ne volerai pas de bonnes idées ou des personnages d’autres jeux. Je ne suis pas au-dessus de ça.

La série »Monkey Island » est une collection de jeux d’aventure pointer-cliquer qui a fait ses débuts en 1990 avec »The Secret of Monkey Island ». Il a eu une suite directe l’année prochaine et a conquis un grand nombre de fans, le considérant comme un jeu vidéo culte.

»Return to Monkey Island » n’a pas de date de sortie précise, mais il devrait sortir en 2022.