Retour à l’amour des formats physiques

Dans ces vacances éphémères, montadito vient masque passe, j’ai été surpris de penser à ce que mon moi aurait dit de moi à 20 ans, il y a dix ans. Il était assis sur la plage, lisant un livre papier et un autre dans la nacelle pour quand il avait fini. Juste après la vingtaine, j’ai pris la décision d’arrêter de lire sur papier: je me suis d’abord limité à lire sur tablette. Plus tard, lorsque les smartphones sont devenus plus gros et dotés d’écrans haute résolution, j’ai transféré cette expérience uniquement sur mon téléphone portable, car je portais toujours ma bibliothèque avec moi. Parce que si la note 7 de Samsung explosait et que Bill Gates inventait la danse du intello Présentation de Windows 95, j’ai moi aussi un passé.

À la fin de cette décennie (ou décennie, ou ce que vous voulez), j’ai changé d’avis et j’ai arrêté d’acheter des livres électroniques pour retourner au papier. Quelque chose qui a échangé avec la même probabilité que l’équipe de football de mon quartier monte au premier rang. Ça fait un moment et j’y suis toujours. Et ce qui est “pire”: cette révélation de la marche dans la maison ne s’est pas arrêtée là. J’en suis venu à me demander si Spotify est suffisant pour la relation que je veux avoir avec la musique. Pour moi, il était temps de repenser mon rapport à la culture en général. Et là, le format physique, que beaucoup d’entre nous pensaient obsolète d’ici 2020, est le nucléaire.

Écouter des disques, partager des livres

Antonio Ortiz, l’un des patrons finaux de Webedia, a écrit il y a quelques mois dans sa newsletter à propos du dernier album de Nick Cave:

L’un, qui à son âge a longtemps été en faveur du «slow rock», estime que l’écouter au fur et à mesure que l’on entend la musique (en arrière-plan en travaillant, sur des listes échangeant des chansons de nombreux auteurs) est un péché frivole. On aimerait retrouver le moment où il a entendu pour la première fois «Dans mes bras» jouer avec Cave seul au piano et chanter celui de «Je ne crois pas en un Dieu interventionniste». Mais nous, ni Nick, sommes les mêmes.

En effet, nous ne sommes plus les mêmes: les listes de lecture ils ont remplacé des albums. Et cela peut parfois avoir beaucoup de sens, mais pour la musique, c’est presque une tragédie. Les albums, en particulier ceux de bons musiciens, ont un récit tout au long de chacune de leurs chansons. Ils font partie d’un tout et non des créations indépendantes. Même l’ordre de ces sujets compte. Et picorer ici et là avec listes de lecture «Veranito», «Lentas» ou «Sur le chemin du travail» rompt ce récit.

Un autre groupe de rock, Rufus T. Firefly, dans sa plainte amère de la musique à la demande en Le confidentiel, a laissé une phrase le long de cette ligne: “Ce que le streaming a réalisé, c’est que personne n’écoute plus un album entier.”

«Eh bien, si vous aimez tant les albums, vous les mettez sur Spotify, personne ne vous en empêche», pourraient-ils répondre. Vrai. Mais si sur Medium 90% des articles portaient sur le design ou l’entrepreneuriat en dépit d’être une plateforme neutre, c’est parce que l’architecture du produit pousse vers des lieux spécifiques. Et Spotify, comme n’importe lequel de ses concurrents, pousse vers listes de lecture.

Une autre pensée systémique, quoique éculée: Si le cygne noir arrive et que ma situation financière est si mauvaise que je ne peux pas me permettre ou payer Spotify, vais-je me retrouver sans musique alors que j’ai payé des centaines d’euros?

Est-ce la relation que je veux avoir avec la musique? Rester avec rien quand ils viennent mal? Et avoir cette tendance continue à écouter listes de lecture, mais pas des albums?

Phew.

Ne vous méprenez pas non plus: quel que soit le nombre de mois d’abonnement que nous payons, nous serons toujours redevables à Spotify pour le modèle qu’il a apporté. Et c’est déjà rentable pour la première fois depuis de nombreuses lunes. Je me demande simplement si notre relation avec la musique doit s’arrêter là. J’ai même racheté un iPod Classic juste avant la mise en quarantaine, probablement le village irréductible qui (n’a pas) résisté à l’envahisseur. Le dernier bastion d’albums, pas de listes de lecture.

Dans ceux-ci, je me demande aussi s’il serait logique de se procurer un lecteur de CD ou de vinyle et d’avoir, au moins, la collection musicale de mes essentiels pour pouvoir l’écouter à la maison, dans l’ordre et en tant qu’acte conscient, plutôt qu’en tant que groupe. bruit de fond pendant le travail ou la cuisson. La musique, quoi qu’il arrive, sera toujours à moi et que je pourrai partager avec les autres. Pour tout le reste, Spotify.

Quelque chose de similaire se produit avec les livres, même si j’y ai déjà joué. La bibliothèque à domicile me permet également de ne pas être soumis aux conditions d’un géant de la technologie si demain il décide de fermer son service de livre électronique, ou si l’entreprise fait faillite, ou si elle perd les droits sur le titre et mon achat devient indisponible. . Et accessoirement, cela me permet aussi d’avoir à nouveau une relation plus étroite et plus pérenne avec ces livres, que je pourrai également relire ou consulter beaucoup plus tard, ou prêter à quiconque en aura besoin.

Des jeux vidéo éternels, pas éphémères

2020 est l’année de prochaine génération. Pour la première fois, nous verrons une PlayStation sans lecteur de disque. La Xbox a déjà franchi ce Rubicon en 2016. Et pendant ce temps, Stadia ou xCloud vont beaucoup plus loin pour qu’aucun jeu physique ne soit nécessaire, pas même des jeux numériques achetés, ni directement ni console.

Culture que nous pouvons partager et que nous avons toujours avec nous, que l’entreprise ferme, cesse d’offrir un service ou que ses droits expirent

Là encore, de nombreux avantages au prix de certains compromis. Impossible de partager un jeu avec un ami, impossible de le vendre si je ne veux plus y jouer, peut-être impossible de le rejouer dans 25 ans en session rétro avec des amis, comme on le fait désormais avec les titres Nintendo 64 ou PSX.

Phew.

Je me demande sinon nous aurons donné trop d’espace au détriment d’avoir notre culture préférée toujours avec nous. Et dans ces promenades. Il y a des séries que je consomme une fois et je sais que je ne les reverrai sûrement jamais. Même si je les aimais. Qu’en est-il des restes, du bureau ou de Seinfeld? Ceux que je voudrai toujours avoir près de moi. Je n’exclus pas de les acheter sur Blu-ray et de les laisser être jetés dans la boîte le jour de ma mort.

‘Éclaboussure’. Version censurée à gauche, version originale à droite.

Plus de la même chose avec les films, qui risquent également de se perpétuer intacts au détriment de la nouvelle normalité culturelle, capable de censurer les fesses de Daryl Hannah dans «Splash», on ne sait pas très bien pourquoi. Ne parlons même pas du rapport hauteur / largeur avec lequel Les Simpsons sont venus à Disney + et qu’ils ont dû finir par corriger car la moitié des blagues étaient chargées.

Les Simpsons sur Disney +. Version originale à gauche, version qui a atteint la plate-forme à droite (déjà corrigée).

Ou peut-être est-ce une question d’âge et de commencer à penser que ce qui n’est pas sûr n’est plus aussi cool, et je préfère ce que je peux toujours avoir avec moi, fermer l’entreprise qui ferme, sans que personne ne puisse le changer. Bien que cela m’apporte la tension du “pas rayé, s’il vous plaît”.