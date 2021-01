Retour à la sortie de la ceinture sur Xbox One: une action sur le thème des astéroïdes aux nouveaux joueurs

Un nouveau titre est apparu avec le 40e anniversaire de l’original Astéroïdes séries. Le développeur Mauricio Felippe a surpris le public avec Retour à la ceinture qui est maintenant disponible sur Xbox Systèmes One et Xbox Series X / S. Ce titre célèbre le jeu de tir d’arcade classique mais apporte une nouvelle tournure que les fans apprécieront à coup sûr.

Le gameplay est similaire au classique Astéroïde expérience car il comprend des vaisseaux spatiaux angulaires, un verrouillage de l’écran central et des tonnes d’astéroïdes à combattre. De la seule description, de nombreux joueurs ont déjà des images de l’écran noir vierge et des situations environnementales intéressantes causées par leurs propres intentions destructrices.

Entrez dans un repensé Astéroïde vivez l’expérience en combattant dans une bataille à 360 degrés pour survivre, détruire les astéroïdes et rester en vie. Il s’agit d’un jeu qui consiste à nettoyer les niveaux et à essayer d’obtenir un noyau élevé. Les joueurs ne combattent plus sur un champ 2D, mais doivent affronter un environnement 3D stylisé comme un jeu vectoriel classique.

Ce titre se lance avec plus de 64 niveaux et un mode hardcore pour que les joueurs s’engagent. Au fur et à mesure que vous terminez les niveaux, regardez votre score augmenter sur le tableau de bord mondial. Il n’y a pas de limite à la hauteur du score, alors assurez-vous de dominer tout le monde et de devenir un champion de Astéroïde gameplay de style.

Il est important de noter qu’il ne s’agit pas simplement d’une recréation du jeu classique, c’est une réinvention. Les joueurs constateront que les graphiques vectoriels filaires sont réalisés en Technicolor et que les niveaux s’enroulent tous autour d’un globe hexagonal lui donnant un aspect déformé et déformé.

Les armes, les graphismes et le monde en général ont été amplifiés. Les joueurs peuvent profiter du fait que l’écran entier est rempli d’objets en mouvement, ce qui en fait un jeu plus dangereux que les titres précédents.

En plus du titre principal, le jeu comprend des mini-jeux étranges, des jeux de mémoire mineurs et quelques jeux de coupe cachés. Les développeurs se sont amusés avec leur conception, et les joueurs peuvent faire plus que simplement découvrir le Astéroïdes monde dans cette reenvisioning unique d’un titre classique.

Cela fait 40 ans que Astéroïdes lancé à l’origine. Les développeurs espèrent que même avec les nouveaux titres, les classiques pourront toujours être pertinents pour la nouvelle année.

C’est un jeu qui peut être joué par n’importe qui. Bien que cela puisse se compliquer avec plusieurs objets en mouvement, cela ne suffit pas pour empêcher les joueurs de passer un bon moment propre, amusant et brillant.

Retour à la ceinture est disponible sur Xbox One et Xbox Series X / S pour seulement 9,99 €. Pour plus d’informations, assurez-vous d’explorer la page de la boutique Microsoft car elle contient des bandes-annonces, des captures d’écran et plus encore pour les publics intéressés.