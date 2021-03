"Retour 4 Sang": Diffusion reportée à octobre 2021

Turtle Rock Studios reporte la date de sortie de « Back 4 Blood » à octobre prochain. Le jeu de tir coopératif zombie devait initialement sortir le 22 juin. Mais vous n’avez pas à vous passer des morts-vivants cet été, car « Back 4 Blood » débutera sa bêta ouverte au milieu de l’année.

Le compte Twitter officiel de Back 4 Blood a récemment publié l’annonce suivante sur Twitter: « Turtle Rock Studios travaille d’arrache-pied pour faire de Back 4 Blood le meilleur jeu possible au moment de sa sortie, et cela prend plus de temps à l’équipe. C’est pourquoi nous allons sortira ‘Back 4 Blood’ le 12 octobre 2021. Nous remercions notre communauté pour son soutien et sommes heureux d’annoncer qu’il y aura une bêta ouverte cet été. «

Turtle Rock a développé seul le successeur de « Left 4 Dead »

« Back 4 Blood » est, pour ainsi dire, le successeur spirituel de la série « Left 4 Dead ». Les deux parties « Left 4 Dead » ont été développées en coproduction par Valve et Turtle Rock Studios. Après « Left 4 Dead 2 », Valve a laissé la marque inactive – à la déception de nombreux fans du jeu de tir coopératif zombie.

En fait, « Left 4 Dead 3 » était même en cours de développement une fois chez Valve. Apparemment, le moteur Source 2 n’aurait pas dû être assez puissant pour les exigences des développeurs et le projet a finalement été écrasé.

Cependant, Turtle Rock Studios semblait toujours vraiment d’humeur pour un successeur de « Left 4 Dead » et a donc décidé de prendre le développement en main. Puisque Valve détient toujours les droits de dénomination pour « Left 4 Dead », le jeu apparaît maintenant sous le nom « Back 4 Blood », mais le gameplay devrait ressembler exactement au légendaire tireur de zombies.

Alpha est bien accueilli par les testeurs

L’alpha de « Back 4 Blood » a été généralement bien accueilli par les testeurs. Le sentiment « Left 4 Dead » devrait toujours bien se manifester et de nouvelles fonctionnalités telles que les pièces jointes d’armes et un système de cartes à jouer qui définit des conditions spéciales pour les parties promettent un gameplay varié.

Cet été, vous pourrez obtenir votre propre image de « Back 4 Blood » dans la bêta publique. Le moment exact du démarrage du test bêta n’est actuellement pas connu.