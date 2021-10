Retour 4 examen de sang pour PC

Dégainez votre arme et préparez-vous à combattre la horde d’infectés. Allons-y à fond avec cette analyse de Back 4 Blood pour PC.

Après avoir apprécié une première version à l’époque et vous avoir dit à quoi ressemblait ce premier contact, nous sommes aujourd’hui arrivés pour vous parler, déjà en profondeur, de ce que signifie cette suite spirituelle de Left 4 Dead. Dans notre Retour 4 Analyse de sang nous viderons les infectés mieux que n’importe quel exterminateur.

L’entêtement à vouloir aller de l’avant Left 4 Dead 3

Turtle Rock Studios est un développeur qui trébuche beaucoup. Loin de ces années de galère vécues par Daddy Valve, on ne voit pas qu’ils donnent le pied à ballon. Oui, Left 4 Dead – et sa suite – sont des merveilles absolues dont on profite encore aujourd’hui comme si le temps avait été figé. Cependant, apporter un jeu qui continue la prémisse au milieu de 2021 n’est pas le plus réussi.

Fondamentalement, Back 4 Blood imite la formule avec pratiquement aucun changement. Des niveaux où nous devrons avancer de point de contrôle en point de contrôle (abris) pendant que nous tuons des hordes de monstres infectés et spéciaux, collectons des ressources et réalisons d’autres énigmes super simples. Bien sûr, l’expérience est conçue pour être appréciée en coopération avec jusqu’à 4 joueurs où vous pouvez collaborer en tirant, en guérissant, en partageant des ressources…

La plus grande différence vient en termes esthétiques. Cette fois, le studio s’est appuyé sur l’Unreal Engine 4 au lieu de l’emblématique Source de Valve, pour donner vie à ses paysages désolés et aux créatures tordues qui se présentent à nous.

Tuer des zombies seul est pour les téméraires

L’envie d’être un jeu coopératif est si grande que l’idée de jouer seul ne va pas être un lit de roses, justement. Si nous choisissons de jouer comme ça, le programme nous mettra en contact avec 3 bots qui fonctionnent moins bien qu’un fusil de chasse forain. Ils tirent peu, ils frappent moins, ils nous soignent quand ils en ont envie, ils mangent presque tous les pièges que nous trouvons et ils passent aussi à faire les puzzles, donc le temps que nous devrons investir pour les résoudre va se multiplier par trois.

De plus, le jeu s’enorgueillit d’un système assez curieux de bonus et de malus qui peuvent nous embêter les jeux gratuits. Je parle des lettres. Nous les utiliserons pour créer des « builds » qui apporteront des améliorations substantielles à notre personnage et à nos alliés. Au début de la section suivante de chaque niveau, l’un d’eux sera activé avec une carte contaminée qui fera office de malus. Ceux-ci peuvent être vraiment ennuyeux, surtout lorsque la difficulté que nous jouons est plus élevée.

Par conséquent, si on joue en solo, de nombreuses cartes joueurs seront inutiles en raison de leurs effets sur le groupe tandis que les cartes contaminées seront tout aussi abruptes que vous jouiez seul ou avec un partenaire.

Plus d’arcade, plus direct et plus plat

L’une des choses pour lesquelles Left 4 Dead a eu tant de succès, c’est à quel point il était viscéral aux commandes. Tirez et sentez la souris reculer, frappez un zombie avec une machette et voyez comment un bras saute en répandant du sang partout… l’expérience absolument satisfaisante.

Je pense que ces sentiments puissants ont été perdus avec Back 4 Blood. Le «gunplay» ne manque pas de travail derrière mais il n’atteint pas d’aussi excellents niveaux ni ne cherche à apporter quelque chose de nouveau au sensation de jeu. On a l’impression de jouer au énième shooter médiocre du moment, sans plus. La vérité est que c’est dommage, car dans la version bêta, il semblait que cela allait être l’un des points les plus révolutionnaires du programme.

Quelque chose de similaire pourrait être dit du spécial infecté. Il porte les mêmes archétypes déjà connus de Left 4 Dead, ayant moins de types mais avec des mouvements et des capacités similaires. Certains explosent pour attirer la horde tandis que d’autres vous piègent jusqu’à ce qu’un partenaire vous libère. Il y a la nouveauté d’inclure les boss, d’énormes masses de viande qui vont donner pas mal de guerre, mais ce sont quand même des éponges à balles qui finissent par devenir anodines à tuer.

Progression en tant que l’un de mes F2P tas

Les scénarios se comptent sur les doigts d’une main et ils seront répétés dans tous les modes du jeu vidéo. L’élément différenciant est censé être les cartes mais ce qui a été dit, elles ne fonctionnent pas assez bien pour vouloir créer cette attente d’être devant une aventure d’événements procéduraux.

D’autre part, pour chaque jeu auquel nous jouons dans la campagne ou en mode cloud, nous recevrons des crédits que nous pourrons échanger dans des chaînes de récompenses. Ceux-ci fonctionnent comme les passes de saison de n’importe quel F2P multijoueur, ne pouvant pas choisir ce que nous voulons débloquer, sinon nous devrons tracer une ligne et dépenser des points sur des choses dont nous n’aurons même pas besoin. Le calicot aussi.

Ils peuvent aller des nouvelles cartes de joueur aux skins d’armes et de personnages (moins courants). Quant à ceux-ci, nous commencerons avec 4 exterminateurs jusqu’à ce que nous atteignions 8 une fois que nous aurons terminé les actes de la campagne. En substance, ils sont tous les mêmes, mais avec de petites différences telles que le fait qu’ils portent un type d’arme secondaire différent, des capacités passives et de petits ajustements dans les statistiques qui sont presque inestimables.

Le mode Cloud, pour les plus compétitifs

Le jeu nous propose 2 modes auxquels nous accéderons depuis un cadre qui fera office de lien : le camp. Ici, nous pouvons nous entraîner avec des armes, construire nos jeux de cartes et personnaliser les protagonistes et leur équipement. La campagne, ce qui a été dit, fonctionne à travers des actes avec des points de repos, introduisant des cinématiques dans divers domaines pour nous immerger dans son approche simple.

Pendant ce temps, le mode dit cloud oppose deux équipes dans des compétitions 4 contre 4. L’une sera les exterminateurs tandis que l’autre sera spécialement infectée. Ceux-ci peuvent être améliorés par classe et sous-classe, ajoutant un certain attrait à l’élaboration de stratégies et obligeant les Terminators à s’adapter à différentes formes de jeu. L’inconvénient de ce mode est qu’il est actuellement le seul moyen de jouer de manière compétitive dans Back 4 Blood. Une modalité qui bien qu’intéressante pour ce que je viens de dire, finit par devenir répétitive au bout de quelques matchs.

Si l’on parle d’optimisation, le jeu est actuellement très soigné et peut être apprécié au maximum de ses performances dans des équipes relativement modestes. Il est vrai qu’au départ il y a eu des problèmes dus à Denuvo et certaines incompatibilités qui ont fait souffrir le jeu de coffrage et des rails FPS constants. Cependant, les mises à jour des différents pilotes de Nvidia et AMD ont résolu la plupart des problèmes.

Certains d’entre nous ne répondront pas au « dos » de Back 4 Blood

Avec cette analyse de Back 4 Blood, je peux vous dire que le sentiment que j’ai le plus ressenti en jouant a été celui de la déception. Déception car je m’attendais au retour d’une saga très appréciée d’une manière évoluée, mais la vérité est que ce que nous avons ici est plus une « tentative » qu’une nouvelle génération Left 4 Dead.

Je ne nierai pas qu’il est divertissant et son coups de feu Cela fonctionne assez bien pour rendre certains jeux agréables si nous jouons avec des amis, mais dans l’ensemble, il manque la sensation des jeux précédents du studio et l’ambition de vouloir faire quelque chose de mieux. Bien sûr, nous ne sommes pas confrontés à l’absurdité d’Evolve mais il reste encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir dire que Turtle Rock est à nouveau un faiseur de chefs-d’œuvre.