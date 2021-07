Retour 4 Blood Open Beta Shuffles sur PS5, PS4 le mois prochain avec accès anticipé pour les précommandes

Back 4 Blood, le prochain tireur de zombies coopératif de Turtle Rock, est essentiellement un nouveau jeu Left 4 Dead, ce qui est bien d’où nous sommes assis. L’action de massacre de morts-vivants est à l’ordre du jour, avec jusqu’à quatre joueurs travaillant ensemble pour repousser la horde. Si vous cherchez quelque chose de relativement insensé à jouer, cela devrait bien vous servir, mais quand pouvez-vous y jouer ?

Eh bien, avant le lancement du jeu en octobre, l’équipe organise un test bêta ouvert sur PlayStation 5, PS4 et d’autres plates-formes. Il devrait comporter un mode PvP appelé Swarm ainsi que du contenu de la campagne coopérative.

Celui-ci sera disponible pour tous les détenteurs d’un compte PS Plus à partir du 12 août et jusqu’au 16. Cependant, il y a une partie d’accès anticipé de la version bêta qui vous permettra d’entrer à partir du 5 août, vous donnant une semaine supplémentaire pour jouer – mais bien sûr, il y a un hic. Si vous souhaitez accéder à la période plus longue de la bêta, vous devrez passer une pré-commande sur le jeu. Alternativement, vous pouvez vous inscrire ici pour tenter votre chance dans la partie accès anticipé.

Allez-vous faire exploser la menace zombie avec la bêta ouverte de Back 4 Blood ? Rechargez dans la section commentaires ci-dessous.