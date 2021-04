Retour: 10 trucs et astuces pour survivre – Guide du débutant

Dans Retour l’astronaute est perdu Selene sur les planètes extraterrestres et surtout dangereuses Atropos. Afin d’échapper à la distorsion temporelle, beaucoup d’habileté est nécessaire de votre part.

Nous vous en donnerons quelques-uns dans ce guide trucs et astuces de survie utiles avec moi pour vous préparer à l’aventure.

Astuce 1: La survie est tout, mais vous mourrez toujours souvent

« Returnal » suit que Principe de Roguelike. Cela signifie: les zones et les objets qui peuvent être trouvés sont généré aléatoirement et quand vous mourez, vous recommencez. Par conséquent, vous devez faire tout votre possible pour survivre le plus longtemps possible afin de progresser dans l’histoire.

Vous mourrez souvent: Cela fait partie du jeu, alors ne soyez pas surpris si votre compteur de morts d’écran est occupé. le Le niveau de difficulté est élevé et le gameplay est conçu pour que vous amélioriez vos compétences grâce à plusieurs tentatives et que vous fassiez toujours un peu de progrès.

Astuce 2: jouez prudemment

Votre barre de vie est très limitée et de nombreux adversaires veulent vous tuer. Ne sprintez pas directement dans la pièce voisine, mais à la place va lentement et assurez-vous que Minicarteoù sont les adversaires. Essayez de les tuer les uns après les autres et de ne pas perdre de vue. Souvent, des adversaires individuels peuvent même être attirés loin d’un groupe.

Dans ce guide, nous vous donnons 10 trucs et astuces pour survivre à Returnal. © VOUS / Housemarque

Astuce 3: Les portes sont très utiles

Vous devez toujours garder vos distances avec les adversaires et nous avons une astuce fabuleuse pour vous: si vous ciblez trop de bêtes à la fois, il est particulièrement utile dans la première zone si vous allez dans l’un des Des portes qui s’ouvrent et se ferment automatiquement. Avec une utilisation intelligente de la porte, vous pouvez devenir plus grand Bloquer la grêle des projectiles et toi le Gardez vos adversaires à distance. Tenez-vous simplement dans la pièce voisine et éloignez-vous toujours de quelques pas de la porte pour qu’elle se ferme rapidement et crée une barricade entre vous et les adversaires.

Astuce 4: utilisez le saut évasif

le Saut évasif peut vous sauver la vie dans des situations délicates. Vous l’activez simplement avec le bouton cercle. Pendant le saut ultra-rapide, vous pouvez non seulement esquiver les projectiles, vous êtes pour une fraction de seconde pratiquement invulnérable. Cela signifie que vous pouvez traverser un mur en toute sécurité avec des faisceaux laser, par exemple.

Astuce 5: activez les téléporteurs

Peu de temps après le début du jeu, vous recevrez un objet avec lequel le Téléporteur activer dans le biome. Cela vous permet de retourner à des endroits que vous avez déjà visités (dans le même biome) à une vitesse fulgurante. Ceci est particulièrement utile si vous avez trouvé une station qui génère des objets ou si vous avez laissé un remède important (sylph) pour des situations plus dangereuses.

Astuce 6: gardez une barre de vie pleine pour obtenir beaucoup de résine

Morceaux de Sylphium augmentez votre force vitale (dans le jeu réparation appelé). Ils sont distribués dans tout le monde du jeu « Returnal » et brillent en vert. Un conseil important: Tant que vous avez une barre de vie pleine, vous en trouverez beaucoup au lieu de sylphium Résine Sylphium.

Pour chaque trois portions de résine de sylphium collectées votre barre de santé maximale augmente quelque chose – un élément très utile.

Returnal a un niveau de difficulté élevé, vous devez donc tenir compte de nos conseils et astuces. © VOUS / Housemarque

Astuce 7: augmentez votre équipement

Au lieu de vous précipiter dans les zones, vous ne devriez manquer aucune chance, équipement utile collecter. La carte vous montre les principaux passages qui mènent au prochain sous-objectif. Mais il y en a aussi pas mal en cours de route Byways. Vous ne devez pas les ignorer, car des ustensiles utiles s’y trouvent souvent. Préparez-vous du mieux que vous pouvez aux dangers qui vous attendent.

Astuce 8: mais ne collectionnez pas tout ce que vous voyez!

De nombreux éléments sont utiles, aucun doute à ce sujet. Néanmoins, vous devez être prudent, car de nombreux éléments peuvent être trouvés sur Atropos que vous potentiellement nuire pouvez:

Parasites: Ces animaux rampants vous donnent un effet utile. Cependant, cela a toujours aussi un effet négatif. Alors pesez si cela en vaut la peine pour vous avant de ramasser le parasite.

Ces animaux rampants vous donnent un effet utile. Cependant, cela a toujours aussi un effet négatif. Alors pesez si cela en vaut la peine pour vous avant de ramasser le parasite. Les articles nocifs peuvent provoquer des dysfonctionnements: Certains objets tels que le sylphium, les clés ou les morceaux obolites (la monnaie du jeu) peuvent être entachés de nocivité. Il y a une très forte probabilité qu’ils vous causent un dysfonctionnement lorsque vous les récupérez. Il peut s’agir de différents effets négatifs, par exemple le fait que vos armes deviennent plus faibles ou que des chutes plus profondes vous nuisent. Les dysfonctionnements peuvent être résolus si vous effectuez certaines tâches.

Returnal-Guide: Il y a deux faces à la médaille en ce qui concerne les parasites. Alors pesez si vous voulez les collectionner. © VOUS / Housemarque

Astuce 9: Les défis quotidiens vous apportent des éthers importants

Si vous avez survécu avec succès au premier biome de « Returnal », le défis quotidiens et déverrouillé le générateur Cthonos. Si vous terminez le défi, vous recevrez un certain nombre éther. Il s’agit d’un bien permanent et peut être utilisé, par exemple, lorsque Générateur Cthonos Générez un élément aléatoire sur le site du crash que vous pouvez trouver utile lors de l’exécution.

Astuce 10: De bons réflexes et beaucoup de pratique sont indispensables

Vous ne pouvez pas toujours trouver les armes qui fonctionnent le mieux pour vous. Pourtant, vous devez survivre contre les bêtes dangereuses qui vous attaquent. Vous ne le contournerez pas, le vôtre Réflexes aiguisés et beaucoup à pratiquerfaire des progrès. Même si vous avez rassemblé beaucoup de bon équipement, dès que vous mourez, il est parti.