Retcon the Star Wars Sequel Trilogy, voici comment Disney et Lucasfilm pourraient le faire

Le Guerres des étoiles la trilogie suite s’est avérée être un peu mélangée, à la fin. Tandis que le réveil de la force a lancé les choses avec un succès mondial de 2 milliards de dollars qui a relancé la franchise, à la fois Le dernier Jedi et La montée de Skywalker ont été intensément source de division. Mais Disney et Lucasfilm ont évolué depuis, en grande partie grâce à The Mandalorian. Cela dit, s’ils voulaient se démarquer de la trilogie de la suite, il y a un moyen pour Disney, et nous devons le souligner pouvait, reconfigurez les suites.

Hardcore Guerres des étoiles Les fans ont peut-être lu d’abondantes rumeurs en ligne ces dernières semaines / mois affirmant que Lucasfilm allait secrètement reconfigurer les suites. Notre objectif ici n’est pas d’examiner la validité de ces rumeurs. Il ne s’agit pas non plus de dire si le régime Disney devrait ou non faire une telle chose. Nous essayons simplement d’expliquer comment cela, en théorie, a déjà été rendu possible par le matériel canonique au sein de la franchise. Tout cela implique quelque chose appelé le monde entre les mondes, alias le voile de la force.

Tout d’abord, expliquons ce qui a alimenté les rumeurs récentes et pourquoi Disney / Lucasfilm pourrait envisager de faire quelque chose d’aussi audacieux. Comme mentionné, peu importe ce que l’on pense des films individuellement, il est indéniable que le réalisateur Rian Jonson Le dernier Jedi et JJ Abrams ‘ La montée de Skywalker ont été extrêmement source de division. Cela est d’une importance cruciale lorsque l’on regarde une franchise où tout est canon et tout compte. Des romans. Des bandes dessinées. Jeux vidéo. Tout.

Peu de temps après que Disney a acheté Lucasfilm en 2012, il a été révélé qu’ils allaient réinitialiser le canon. Tout nouveau matériel, quel que soit le support, compterait dans le Guerres des étoiles galaxie. Cela signifie que, même s’ils s’éloignent de la saga Skywalker, la franchise est ancrée dans les événements de la trilogie consécutive. Toutes les autres histoires qui viennent avant ou après ces films dans la chronologie seront liées, d’une manière ou d’une autre, aux contes de Rey, Kylo Ren, Poe Dameron et Finn. Et les éléments qui divisent doivent, alors, venir aussi pour le tour.

Donc, théoriquement, s’il y avait un moyen pour le studio de reconstituer la trilogie de la suite, en la plaçant dans une chronologie alternative, cela pourrait être une option attrayante. Ils ne diraient pas nécessairement que les suites ne se sont pas produites. Seulement qu’ils se sont produits dans une chronologie différente, en supposant que la méthode proposée pour reconnecter les films est utilisée. Cela dit, faire quelque chose comme ça serait audacieux et pourrait courir le risque d’aliéner les fans qui aimaient Le dernier Jedi et / ou La montée de Skywalker. Il faudrait que ce soit un risque calculé.

Qu’est-ce que le monde entre les mondes?

Un monde entre les mondes était le titre d’un épisode particulièrement important de Rebelles de Star Wars saison 4. L’épisode a eu lieu près de la conclusion de la série. Pour ceux qui n’ont pas regardé la série animée, elle se concentre sur un jeune garçon sensible à la Force nommé Ezra Bridger qui rejoint une équipe de chiffons au début de la rébellion. Il est formé à la manière des Jedi par Kanan Jarrus, un ancien padawan qui a survécu à l’Ordre 66.

Dans l’épisode en question, Ezra découvre un portail qui sert de pont entre le temps et l’espace. Il s’agit essentiellement d’une forme de voyage dans le temps accessible à l’aide de la Force. L’entrée officielle de la base de données World Between Worlds sur StarWars.com se lit comme suit.

« Derrière l’ancienne peinture des dieux Mortis sur le temple Lothal Jedi se cache un monde entre les mondes, un ensemble de chemins et de portes entre le temps et l’espace. Découvert par l’Empire, l’empereur cherchait à entrer, car l’accès lui donnerait un pouvoir inimaginable. Mais le Padawan, Ezra Bridger, a d’abord trouvé la clé pour déverrouiller le monde entre les mondes, et allait finalement contrecarrer les plans de Palpatine.

Le monde entre les mondes / Voile de la Force permet un voyage dans le temps d’une sorte Guerres des étoiles univers. Plus important encore, Rebelles de Star Wars est fermement dans le canon. Il n’a pas seulement été produit après l’acquisition de Lucasfilm par Disney, mais de nombreux personnages et événements de la série ont servi de tremplin pour les événements dont The Mandalorian. C’est quelque chose qui existe fermement dans l’espace occupé par Rey et Grogu, alias Baby Yoda. C’est la même galaxie. Mêmes règles.

Comment Disney pourrait-il utiliser le voile de la force pour reconfigurer les suites de Star Wars?

Maintenant vient cette grande question; comment le voile de la force pourrait-il être utilisé pour Guerres des étoiles suites? Ce serait étonnamment facile. Ezra Bridger est vivant. Cela a été confirmé par Dave Filoni de Lucasfilm, qui était derrière les deux La guerre des clones et Rebelles, maintenant en tant que producteur exécutif sur The Mandalorian. En tant que tel, la connaissance de cet outil puissant reste avec lui. Il peut donc être réutilisé.

D’une importance particulière, Lucasfilm développe actuellement tout un univers de spectacles se déroulant dans la même chronologie que The Mandalorian, environ une poignée d’années après Le retour du Jedi. Ou, pour le dire autrement, environ 25 ans, à peu près, avant les événements de le réveil de la force. Cela laisse beaucoup de place pour que le Voile de la Force soit utilisé pour empêcher le Premier Ordre de se produire. Pour empêcher Kylo Ren et Snoke d’éteindre la Nouvelle République. Pour empêcher Palpatine de revenir.

Un spectacle, Ahsoka, qui sera centré sur Ahsoka Tano de Rosario Dawson, pourrait être le pivot de toute l’opération. Dans Un monde entre les mondes, Ezra parvient à sauver Ahsoka d’un certain destin dans sa bataille avec Dark Vador, qui a servi de Rebelles de Star Wars finale de la saison 2. Le sort d’Ahsoka dans le duel avec son ancien maître est resté inquiétant jusqu’à ce qu’Ezra utilise le voile pour la mettre en sécurité. En effet, à ce moment-là, il a changé le cours de l’histoire. Ahsoka était-elle morte dans sa bataille avec Vader, qui sait ce qui serait arrivé à la galaxie?

Lucasfilm a-t-il déjà défini secrètement les suites de Star Wars dans une chronologie alternative?

C’est là que les choses deviennent plus spéculatives et un peu plus. En théorie, les suites de Star Wars peuvent déjà exister dans une autre chronologie. Cela n’a tout simplement pas encore été révélé. Selon la théorie, quand Ezra a sauvé Ahsoka, cela a tout changé. Il est possible qu’à ce moment-là, il ait empêché les événements que nous avons vus dans la trilogie de suite de se produire en premier lieu.

La chronologie où meurt Ahsoka pourrait, en théorie, être la chronologie de la trilogie consécutive. Mais Ezra a sauvé Ahsoka. Elle a vécu. Elle a rencontré Mando et Grogu. Elle a pu guider Mando pour emmener Grogu à Tython. Ahsoka a permis au petit extraterrestre sensible à la Force de communiquer avec Luke Skywalker. Elle a permis à Luke de prendre Grogu et de le former aux voies de la Force. Rebelles de Star Wars aurait déjà pu établir ce nouveau calendrier théorique. Le même que nous avons suivi The Mandalorian.

Regardons la chronologie qu’Ahsoka meurt. Dans ce scénario, Luke ne communique probablement pas avec Grogu. Il semble beaucoup moins probable que leurs chemins se croisent. Le canon actuel, en particulier La montée de Kylo Ren bande dessinée, a déclaré que Ben Solo, avant de devenir Kylo Ren, était le premier élève de Luke à la suite de Le retour du Jedi. La situation avec Grogu contredit cela à un certain niveau. Cela pourrait être utilisé comme carburant pour déclencher la théorie des chronologies multiples.

Il y a aussi la question du bref rôle d’Ahsoka dans La montée de Skywalker. Nous entendons la voix d’Ahsoka à la fin du film avec tous les autres Jedi morts lorsque Rey communique avec eux pendant sa bataille avec Palpatine. Cela implique qu’Ahsoka est également mort. Encore une fois, cela pourrait être considéré comme un signal indiquant qu’Ahsoka est mort dans la chronologie dans laquelle les suites existent. Ce n’est pas le cas dans le Rebelles chronologie grâce aux actions d’Ezra dans Un monde entre les mondes.

Les plans de Disney pour The Mandalorian saison 3, Ahsoka, Gammes de la Nouvelle République, et tout l’avenir de Guerres des étoiles, restent largement mystérieux. On ne sait pas si le Voile de la Force sera jamais utilisé à nouveau. Si Un monde entre les mondes sera utilisé pour modifier tout le cadre de la franchise. Mais cela pourrait l’être, et il est important de réfléchir à l’avenir.

