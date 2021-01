Résumé des lancements les plus importants en janvier 2021

Vous ne savez pas quoi jouer après avoir frappé le Cyberbug? Nous vous montrons un résumé des lancements les plus intéressants en janvier 2021.

Après un 2020 qui malheureusement restera dans l’histoire à cause du maudit Covid, nous entamons une nouvelle année avec une énergie et un espoir renouvelés. On ne sait pas ce qui nous attend, mais au moins on peut anticiper l’avenir lancement en janvier 2021 en ce qui concerne les jeux vidéo. Ce n’est pas vraiment une liste complète, mais plutôt un résumé avec ce qui a priori semble être le plus intéressant.

De tout ce qui nous arrive, je soulignerai deux titres qui méritent une mention spéciale à mon avis. D’une part et bien que ce soit le dernier à arriver, je commence par la première exclusivité pour Xbox Series X, The Medium. Le travail de Bloober Team est le plus attendu pour la console Microsoft, qui jusqu’à présent n’a pas de jeu vidéo spécifique au-delà de la rétrocompatibilité.

Dans le jeu, nous contrôlons une femme qui vit entre deux mondes: le terrestre et le spirituel. Hantée par la vision du meurtre d’un enfant, elle se rend dans un hôtel abandonné où une tragédie inimaginable s’est produite il y a des années. Là, notre aventure à la recherche de réponses commencera. Avec cette prémisse, nous sommes confrontés à une horreur de survie dans laquelle la nouvelle mécanique de la double réalité vise à être la plus intéressante.

Un autre projet à souligner est le retour de l’agent 47 dans Hitman 3. La conclusion de la trilogie IO Interactive, nous emmène une fois de plus à vivre l’aventure du meurtrier d’alopécie le plus célèbre au monde. Avec le soutien de Diana Burnwood, notre protagoniste doit s’associer à son ami Lucas Gray, perdu depuis longtemps, pour éliminer les partenaires de Providence.

Pour la première fois depuis le retour de la saga, nous aurons les emplacements complets depuis le début. Les épisodes uniques sont terminés. Nous aurons jusqu’à six environnements différents à explorer à notre guise, à commencer par l’exotique Dubaï. Nous pouvons également importer tous les progrès réalisés dans Hitman 2 dans cette suite, y compris les niveaux, les objets ou les costumes.

Le reste de lancement en janvier 2021

Iris.Fall (Switch) 01/07/2021 Passez par ici (Switch) 13/01/2021 Scott Pilgrim vs the World: The Game – Édition complète (PC, PS4, Stadia, Switch, XOne) 14/01/2021 Hitman III (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) 20/01/2021 Ride 4 (PS5, XSX) 20/01/2021 Cyber ​​Shadow (PC, PS4, Switch, Xbox One) 26/01/2021 Heaven’s Vault (Switch) 28/01/2021 Le Moyen (PC, XSX) 28/01/2021 Version physique de la collection Yakuza Remastered (XOne) 28/01/2021



Bien sûr, il y en a beaucoup plus, notamment sur PC, mais nous pensons que c’est ce qui peut susciter le plus d’intérêt. Cette 2021 ne démarre pas mal, n’est-ce pas?

Allons-y!