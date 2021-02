Résumé de l’actualité sportive de .

Voici un résumé des informations sportives actuelles. Les Braves prolongent le manager Brian Snitker jusqu’en 2023

Vendredi, les Braves d’Atlanta ont prolongé le contrat de l’entraîneur Brian Snitker jusqu’à la saison 2023, avec une option de club pour 2024. Snitker, 65 ans, a conduit les Braves à un record de 35-25 et un troisième titre consécutif de la Ligue nationale de l’Est lors de la campagne raccourcie de la saison dernière. Rapport: la NBA va mandater l’adhésion pour l’inscription au projet

La NCAA accordant à tous les joueurs actuels une année d’éligibilité supplémentaire, la NBA passera à un système obligeant tous les joueurs à demander à participer au repêchage 2021. La NCAA a approuvé l’année supplémentaire d’éligibilité en réponse à la pandémie COVID-19 en cours. L’approche de la NFL pour le changement d’éligibilité consistait à élargir la fenêtre de retrait pour les joueurs qui se sont déclarés pour le repêchage jusqu’au 1er mars (lundi). Les États-Unis n’ont pas pris de « décision finale » sur la participation aux Jeux olympiques en Chine

La Maison Blanche n’a pas pris de décision finale sur la participation des États-Unis aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 en Chine, a déclaré jeudi la porte-parole du président Joe Biden, alors même que certains républicains appellent au boycott. Les républicains qui ont appelé au boycott ou au déplacement des Jeux olympiques de Pékin ont cité une désignation américaine faite sous l’ancien président Donald Trump selon laquelle le gouvernement chinois était en train de commettre un génocide contre les musulmans ouïghours dans sa région du Xinjiang. Les mystiques signent à nouveau G Ariel Atkins pour une prolongation de plusieurs années

Les Washington Mystics ont reconduit le garde Ariel Atkins pour une prolongation de plusieurs années avec l’équipe à compter de 2022. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués. La garde de 5 pieds 8 pouces vient de terminer une saison 2020 au cours de laquelle elle a établi des sommets en carrière en points par match (14,8), en rebonds par match (2,9), en passes décisives par match (2,4) et en interceptions par match (1,8). Elle a également affiché des sommets en carrière en tirant 43,8% du terrain, 41,1% de la ligne des 3 points et 88,6% de la ligne des lancers francs. Gymnastique: l’instance dirigeante américaine choquée par le décès d’un ancien entraîneur

USA Gymnastics a exprimé son choc à la nouvelle que l’ancien entraîneur John Geddert est décédé par suicide jeudi à l’âge de 63 ans à la suite d’accusations de traite d’êtres humains et d’agression sexuelle. Geddert, qui avait des liens avec le médecin de l’équipe en disgrâce Larry Nassar, a été inculpé de 20 chefs d’accusation de traite d’êtres humains, d’un chef d’agression sexuelle au premier degré, d’un chef d’agression sexuelle au deuxième degré, d’entreprise criminelle et de mensonge à un policier, selon documents judiciaires déposés dans le comté d’Eaton, Michigan. La NFL nie le rapport sur l’accord de droits médiatiques avec Disney

La Ligue nationale de football (NFL) a démenti vendredi un rapport selon lequel elle avait conclu un accord sur les droits médiatiques avec les chaînes ESPN et ABC de Walt Disney Co. Le Sports Business Journal a rapporté qu’ESPN renouvellerait « Monday Night Football » et ABC reviendrait à la rotation du Super Bowl. (https://bit.ly/3pYxSNF) La LNH dénie les problèmes raciaux, déclare Hockey Diversity Alliance

La Ligue nationale de hockey est plus intéressée par les relations publiques que par une action de fond contre le manque de diversité au sein du sport, a déclaré Akim Aliu, membre fondateur de la Hockey Diversity Alliance (HDA). Alors que le Mois de l’histoire des Noirs, qui célèbre les réalisations des Noirs, se termine dimanche, Aliu a déploré le manque de progrès significatifs au sein de la LNH pour éradiquer le racisme et l’intolérance systémiques. Atlanta Dream obtient de nouveaux propriétaires après l’approbation de la vente par la WNBA

La Women’s National Basketball Association (WNBA) a approuvé la vente d’Atlanta Dream à un nouveau groupe d’investisseurs vendredi, après une course mouvementée avec l’ancien copropriétaire de l’équipe, Kelly Loeffler. Larry Gottesdiener, président de la société immobilière Northland, dirige le groupe de trois membres qui comprend la présidente et chef de l’exploitation de Northland Suzanne Abair et la double championne WNBA Renee Montgomery, qui servira également de cadre. Tiger Woods se remet, de « bonne humeur » après les procédures de suivi: tweet

Tiger Woods, vainqueur à quinze reprises, se remet et est de « bonne humeur » après avoir reçu avec succès des procédures de suivi des blessures subies cette semaine dans un accident de voiture, selon un communiqué publié vendredi sur son compte Twitter. Woods, considéré comme l’un des plus grands golfeurs de sa génération, était soigné au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles à la suite de l’accident de mardi, qui l’a laissé avec une jambe droite fracturée et une cheville cassée. Le Japon va commencer à autoriser l’entrée d’athlètes étrangers le mois prochain: Nikkei

Les athlètes participant aux Jeux olympiques de Tokyo de cette année peuvent commencer à entrer au Japon après avoir levé son ordre de déclaration d’urgence le mois prochain, a rapporté vendredi le journal Nikkei. Nikkei a indiqué que la déclaration d’urgence devrait être levée le 7 mars avec l’interdiction de voyager des athlètes étrangers levée peu de temps après.

(Cette histoire n’a pas été modifiée par le personnel de 45Secondes.fr et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)