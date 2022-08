Résumé de "365 jours" pour comprendre le troisième film qui sort sur Netflix

En 2020, pendant la pandémie, Netflix a complètement surpris ses téléspectateurs avec la première de 365 jours, un film qui fait rapidement fureur. Ce film, mettant en vedette Michele Morrone et Anna Maria Siekluckaest devenu si furieux en raison de son intrigue captivante et controversée, de sorte que les fans ont voulu en savoir plus à ce sujet. l’histoire entre Massimo et Laura.

A tel point que Netflix a écouté ses téléspectateurs et renouvelé 365 jours pour une deuxième édition. La suite de ce long métrage est arrivée chez le géant du streaming le 27 avril de cette année sous le nom de 365 jours : ce jour-là. Et, à cette occasion, Massimo et Laura ont fait face à de nouveaux défis, de nouvelles mafias et un manque d’amour entre eux qui a surpris ceux qui suivent l’histoire depuis le début.

Pour cette raison, la suite est devenue une autre grande rage au point qu’elle faisait partie du top 10 du géant du streaming dans plus de 90 pays. Par conséquent, lors de l’évaluation de sa grande sensation à travers le monde, la plateforme est revenue pour parier dessus et le 19 août prochain vient la troisième et dernière partie. Désormais, le drame romantique portera le nom de 365 jours de plus et il arrivera avec plus de controverse, de drame, de suspense et d’action pour les protagonistes.

Bien qu’avant son arrivée, pour laquelle il ne reste que quelques jours et il existe déjà une bande-annonce officielle, de spoilers Nous résumons les deux premières parties. Après les deux premières aventures, qu’est-ce qui attend désormais Massimo et Laura ? On vous dit tout, avec des détails.

+ Résumé de 365 partie 1 et partie 2 :

365 jours :

Sorti en 2020, 365 jours nous présente Massimo, qui est joué par Michele Morrone, un patron de la mafia italienne qui dirige un grand empire à Naples, en Italie. Mais un jour, tout change pour lui lorsqu’il rencontre Laura (Anna María Sieklucka), une cadre qui se rend en Italie et le sauve après avoir subi certaines blessures lors d’une attaque mortelle contre son père.

Après sa convalescence, Massimo la cherche coûte que coûte, la kidnappe et lui propose 365 jours tomber amoureuse de lui. Au début, elle ne semble pas intéressée et cherche tous les moyens pour échapper à son enlèvement, mais au fil du temps, elle commence à ressentir le fameux syndrome de Stockholm. Bien que, plus tard, le véritable amour commence à émerger au point qu’ils se fiancent.

Cependant, leur mariage ne se concrétise pas puisque Laura subit une attaque alors qu’elle se rend à un essai vestimentaire. Les ennemis de Massimo ont décidé de se venger de lui en s’en prenant à son grand amour et c’est ainsi que se termine le film.

365 jours : ce jour :

Après cette fin tragique, l’arrivée du deuxième long-métrage a complètement surpris les fans. Eh bien, Laura est sortie indemne de son accident, mais elle et Massimo ont pris une grande décision : changer leur apparence physique. Ceci, bien sûr, pour que ses ennemis pensent qu’elle est morte et ne reviennent pas tenter de l’attaquer. Cependant, la vérité est que cette attaque a entraîné une perte tragique : celle de leur fils.

Oui! Laure était enceinte, bien qu’elle n’en ait pas parlé à son mari afin qu’il ne cherche pas à se venger et qu’ils puissent profiter de leur mariage, qui s’est concrétisé. Cependant, après le grand jour et au-delà du fait que leur passion est restée longtemps intacte, un nouveau drame les a attaqués. L’arrivée du frère jumeau de Massimo, qui est intervenu dans leur relation en se faisant passer pour le capodastre de la mafia, a généré une grande incompréhension entre les protagonistes.

En fait, ils en sont arrivés au point où Laura a décidé de quitter son mari pour aller avec Nacho, son jardinier, qu’elle trouve très attirant et avec qui elle entretient une liaison éphémère.. Ceci, bien sûr, avant de découvrir qu’il est le fils d’un des patrons de la mafia qui s’entend le moins bien avec Massimo. À tel point qu’avant cela, une grande confrontation commence entre eux, alors Laura cherche un moyen de retourner auprès de son mari.

Malgré tout, une nouvelle confrontation mafieuse finit par conduire la protagoniste à se retrouver au centre d’une fusillade où elle est à nouveau grièvement blessée. Et, afin de garder l’intrigue jusqu’au bout, c’est ainsi que se termine la deuxième partie de l’histoire. Pour cette raison, le troisième film est très attendu par tous pour savoir exactement ce qui s’est passé.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂