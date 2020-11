Résumé complet du manga 66 Dragon Ball Super: Moro, le mangeur de planète

« Dragon Ball Super« se prépare à nous présenter bientôt le nouvel arc narratif qui nous apportera Toyotaro et Akira Toriyama. Cependant, pour pouvoir faire quelque chose comme ça, il faut mettre fin de la confrontation contre Moro, et après de nombreux hauts et bas, il semble que Son Goku sera enfin en mesure de faire taire à jamais l’une des plus grandes menaces auxquelles il ait jamais été confronté. Ainsi, nous avons déjà tous les détails sur le manga 66 de « Dragon Ball Super », qui il est publié demain.

Ensuite, et comme chaque mois, nous vous laissons un résumé complet de tous les événements du nouvel épisode de « Dragon Ball Super ».

Résumé complet du manga Dragon Ball Super 66

Le chapitre commence avec les membres de «l’équipe Dragon» qui se remettent de leurs blessures. Dende se rend compte que quelque chose se passe sur Terre, et Gohan demande aux autres s’ils ne remarquent pas que leur corps est devenu plus lourd. Vegeta se rend compte qu’il s’agit de l’absorption d’énergie de Moro et dit aux autres de décoller. Ils commencent à se déplacer vers la zone de combat et Vegeta montre sa colère, disant que Kakarot a dû échouer à nouveau

Tous les habitants de la Terre commencent à remarquer comment leur énergie est volée. Moro rit et dit que l’énergie de la Terre lui appartient. Goku crie à Moro d’arrêter mais est soudainement attaqué par des mains géantes formées de la terre elle-même. Moro répond qu’il est devenu un avec la Terre et qu’il n’y a pas d’échappatoire possible pour Goku. Whis indique que la situation est devenue critique alors que le pouvoir de Moro continue de croître. Krillin se demande s’il existe un moyen de battre Moro, et Whis dit que oui, mais il ne sait pas si Goku sera en mesure de le réussir.

Voyant la situation difficile actuelle, Beerus dit que cette fois il n’a pas d’autre alternative que de donner un coup de main. Il dit que si la Terre est détruite, ce sera une nuisance, et que si les autres Dieux de la Destruction le voyaient ainsi, il serait en difficulté. Par conséquent, il essaiera de trouver une solution rapidement. Lorsque Beerus se propose d’aider, cependant, Whis reçoit un appel du Grand Prêtre, qui réclame son attention, peut-être pour discuter de la disparition de Merus. Beerus panique et décide de s’en occuper en premier. En colère, le dieu dit à Krillin et Jaco que les problèmes de la Terre sont les leurs et qu’ils doivent prendre soin d’eux-mêmes.

Soudain, Whis apparaît à côté de Goku et lui dit comment vaincre Moro. Goku doit détruire le cristal de Moro comme l’a fait Merus, mais le saiyan n’est pas sûr de pouvoir y parvenir. Whis, cependant, lui dit qu’il possède le pouvoir des dieux et qu’il doit lui faire confiance. Beerus crie à Goku que s’il ne peut pas sauver la Terre, au moins prendre de la nourriture. Beerus et Whis disparaissent. Goku se rend compte que Moro est devenu plus grand et qu’il doit agir rapidement, car le cristal commence à être trop caché. Soudain, Vegeta apparaît à côté de Goku en lui criant de s’écarter.

Le prince des Saiyans commence à frapper le sol avec Moro prenant apparemment des dégâts et le cristal recommençant à apparaître sur son front. Vegeta ordonne à Goku de détruire rapidement le cristal, car il ne peut pas continuer à séparer les esprits plus longtemps. Goku comprend la situation et met tout ce qu’il a dans son poing droit. Goku se jeta sur Moro, évitant ses bras et en passant même plus d’un jusqu’à ce qu’il soit arrêté juste devant le verre. C’est là, cependant, qu’il se retrouve piégé et commence à perdre de la puissance. Vegeta admet en même temps qu’il atteint la limite, car la capacité de Moro à absorber l’énergie est supérieure à la sienne pour la diviser.

Goku commence à être frustré de ne pas pouvoir imiter Merus et se rend compte que son pouvoir divin est toujours insuffisant. Jaco commence à penser à une chose: « Le pouvoir des dieux, le pouvoir divin? » jusqu’à ce que vous arriviez à une conclusion; il dit à Krillin de le laisser seul pendant un moment et disparaît de la scène. Pendant ce temps, Goku est toujours coincé entre les mains de Moro et perd même sa transformation, car le méchant absorbe tout son pouvoir. Vegeta est frustré par la situation, mais remarque que Yamcha, Piccolo, Gohan, Tien et Chaoz arrivent avec eux. Piccolo demande à Vegeta s’il peut faire le contraire de la séparation forcée des esprits, c’est-à-dire s’il peut prendre le ki de tous et l’envoyer à Goku.

Vegeta confirme qu’il peut le faire puisqu’il «respecte le même principe». Vegeta accepte le plan et recueille toute la puissance de l’équipe Dragon, Piccolo demandant à Dende s’il peut faire de même et obtenir le ki de tous ceux qui regardent la terre. Tout le monde est d’accord, et même Goten et Trunks envoient leur énergie. Toute l’énergie commence à s’accumuler et Vegeta forme une sphère avec elle, à laquelle il ajoute enfin son propre pouvoir et le jette vers Goku. Goku est renforcé par cela, il se bat à nouveau contre les bras de Moro mais est à nouveau piégé, n’atteignant que la forme de Super Saiyan Blue.

Dende s’excuse que son pouvoir divin n’est toujours pas aussi complet qu’il devrait l’être. Bulma se demande si Dende veut dire que le ki «normal» ne suffit pas dans cette situation. Ainsi, Jaco revient soudainement et demande où est Buu, car son pouvoir est nécessaire. Bulma répond qu’elle dort. De retour dans la zone de combat sur Terre, Moro continue de serrer Goku dans ses mains, et le protagoniste s’excuse et admet que tout est de sa faute. Les autres commencent à mélanger diverses options: Yamcha suggère de fuir dans l’espace puis d’utiliser les Super Dragon Balls, car celles de la Terre peuvent ne pas suffire. Krillin pense que c’est impossible au cas où la galaxie entière serait détruite. Vegeta pense qu’il n’y a plus de temps, car Moro semble être sur le point d’exploser.

Comme ils semblent tous destinés à mourir, ils décident qu’ils essaieront au moins de « récupérer » Goku, et Yamcha montre sa tristesse de devoir mourir sans se marier. Cependant, par surprise pour tout le monde, une boule d’énergie géante émerge, et dans ce Goku ressent une accumulation de puissance divine. Mais … A qui appartient-il? C’est ainsi que nous pouvons voir le Dai Kaioshin aider Uub à lever la main pour partager son énergie. Dende se rend compte que le pouvoir divin du Dai Kaioshin avait été absorbé par la moitié perverse de Buu, donc Uub, en tant que sa réincarnation, possède maintenant ce même pouvoir. Bulma et Satan sont très confus par tout cela. Uub dit au Dai Kaioshin qu’ils ne le comprennent pas très bien non plus, mais lui demande s’il le fait correctement.

Le Dai Kaisohin répond à Uub «Oui, merci et désolé que tout cela soit si soudain». Au même moment où cela se produit, Vegeta prend la boule d’énergie, l’envoie à Goku et lui dit de se transformer en Ultra Instinct. Goku absorbe l’énergie et récupère les cheveux argentés. Après cela, il crée un corps gigantesque fait de ki pour ressembler à la taille de Moro, qui commence à repousser. Ensuite, le vrai corps de Goku à l’intérieur du ki vise directement le cristal de Moro, le frappant et le brisant. Cela fait sourire Whis au loin. Enfin, le corps de Moro commence à être détruit en morceaux et explose. Le reste se lève après avoir été enterré entre des rochers en se demandant si cela suffira. Piccolo montre ensuite le grand cratère dans lequel Goku se tient seul, levant le pouce en signe de victoire.

