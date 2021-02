Résumé chronologique: dans quel état se déroule le procès entre Johnny Depp et Amber Heard

La confrontation judiciaire entre Johnny Depp et Ambre a entendu progresse de plus en plus et le sla compréhension finale approche progressivement. La lutte entre les acteurs se poursuit à un rythme accéléré depuis mi-2020 et les personnes impliquées proposent différentes stratégies pour aboutir à un verdict favorable. Divulgacher fait un résumé chronologique pour montrer comment ça s’est passé l’état actuel du litige et quand il prendra fin. Épingle de sûreté!

Où Johnny Depp et Amber Heard se sont-ils rencontrés?

L’histoire a commencé en 2009, alors que les stars de cinéma tournaient le film Journal d’un séducteur. Dans la fiction, ils ont joué un couple et cette chimie est passée par le tournage parce que en 2011, les artistes ont commencé à sortir ensemble. La cour a duré quatre ans jusqu’à ce que la relation aille plus loin et a décidé de se marier en 2015.

Quand les problèmes entre Johnny Depp et Amber Heard ont-ils commencé?

Heard a demandé le divorce de Depp en mai 2016 et a également obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire après avoir subi des épisodes de violence physique. L’actrice a dénoncé que son ex-mari l’avait battue sous l’influence de la drogue. L’interprète de Pirates des Caraïbes a nié les accusations et a attribué l’acte d’accusation à une stratégie visant à tirer plus d’argent du divorce.

Quand Johnny Depp et Amber Heard ont-ils divorcé?

En août 2016, le couple a rompu leur mariage et est parvenu à un accord dans de bonnes conditions. Là, ils ont publié une déclaration conjointe dans laquelle ils ont assuré que « il n’y a jamais eu de tentative de préjudice physique ou émotionnel ». Entendu reçu sept millions de dollars pour la séparation et a assuré qu’il allait les donner, bien qu’il n’ait jamais été prouvé qu’il l’a fait. Le Hollywood Reporter a rapporté qu’une clause avait été ajoutée selon laquelle cela a empêché l’une ou l’autre des parties de dire quoi que ce soit de négatif sur la rupture.

Pourquoi les problèmes entre Johnny Depp et Amber Heard sont-ils revenus?

En décembre 2018, Heard a rompu les fiançailles de divorce et a écrit un éditorial pour le Washington Post disant qu’elle avait été maltraitée. « Je suis devenu une personnalité publique représentant la violence domestique et j’ai ressenti toute la force de la colère de notre culture contre les femmes qui s’expriment. »dit-il bien qu’il n’ait pas nommé Depp.

Le procès d’Amber Heard par Johnny Depp pour diffamation

L’interprète de Jack Sparrow a répondu à la lettre de son ex-femme et a déclaré que « Elle n’est pas victime de violence conjugale, elle en est une ». En 2019, elle a intenté une action en justice pour l’avoir publiquement diffamé et lui a demandé 50 millions de dollars en compensation. Le procès est toujours en cours aux États-Unis et devrait être rendu cette année.

Le procès de Johnny Depp contre The Sun pour diffamation

Le journal britannique The Sun a publié un article en 2018 l’appelant « abuseur de femme ». Depp l’a compris comme une diffamation et un procès qui a duré trois semaines a débuté en juillet 2020. Pour sa défense, l’acteur a également accusé Heard d’avoir des relations extraconjugales avec James Franco et Elon Musk. .

Johnny Depp perd son procès avec The Sun

Le 2 novembre 2020, le tribunal a statué en faveur de The Sun. Le juge Nicol a statué que The Sun avait raison dans sa notation parce qu’il avait trouvé 12 incidents distincts pour justifier le qualifier de «batteur de femme». De là a commencé une série d’accusations croisées entre les acteurs.

Johnny Depp est renvoyé des animaux fantastiques

Face à la décision contraire dans le procès contre The Sun, Warner Bros a décidé de renvoyer Depp de son prochain film Fantastic Animals. Leur carrière a commencé à faiblir et l’industrie leur a fermé ses portes. Jusqu’à présent, il n’a pas obtenu de nouveau rôle pour continuer sa carrière.

Quand se termine le procès pour diffamation entre Johnny Depp et Amber Heard?

Actuellement, après plusieurs retards dus à des fermetures dues à la pandémie de coronavirus, le procès devrait commencer le 17 mai dans le comté de Fairfax en Virginie. Jusqu’à présent, les deux parties ont proposé des tactiques différentes: Heard a demandé à Disney de fournir des informations sur la conduite de son ex-mari, et Depp a demandé à Musk de témoigner en tant que témoin.