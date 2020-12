Résultats Glory 76: Badr Hari cède la place à Adegbuyi

Benjamin Adegbuyi est le nom du prochain challenger au titre des poids lourds. Le Roumain a battu la superstar du kickboxing Badr Hari dans le combat principal de Glory 76 et a envoyé le Marocain sur les planches au dernier tour. Cedric Doumbe a déjà défendu son titre de poids welter.

Benjamin Adegbuyi est le nom du grand vainqueur de Glory 76. Le Roumain a forcé Badr Hari à se mettre à genoux dans le combat principal et a ainsi assuré sa troisième chance au titre dans la division poids lourd de Glory. Parfois, il semblait que «M. Gentleman «ne vit pas lui-même consciemment la fin du combat. Parce que depuis le début, les poings et les coups de pied ont traversé le ring. Adegbuyi attaqué avec des coups de pied dans les jambes, Hari laissa ses mains parler de lui-même.

Un premier coup qui a causé une interruption était un coup de tête involontaire au menton de Hari. Hari a continué et a rapidement réussi à obtenir de bonnes mains grâce à la couverture d’Adegbuyi, qui a attiré l’attention avec un crochet du gauche. Au deuxième tour, Adegbuyi avait l’air plus frais, mais une rafale du Marocain l’a secoué, de sorte qu’il a été compté et a à peine survécu au tour car Hari ne voulait pas forcer le KO immédiatement. Une erreur qui devrait se venger.

Adegbuyi a été averti par ses entraîneurs de donner à nouveau 30 secondes à plein régime, cela devrait suffire. Parce que la gauche d’Adegbuyi a trouvé sa cible dans le nez de Hari tôt, le Marocain a esquivé et semblait presque vouloir arroser les démontages de MMA, mais a été compté. A peine le combat avait-il été libéré qu’Adegbuyi ferma le sac.

Il est allé de nouveau en avant, a poussé Hari en marche arrière et a décroché un coup de pied, à partir duquel Hari s’est d’abord détourné, puis s’est mis à genoux sous le roumain en charge. Il ne devrait pas se remettre sur pied. Hari s’est accroché à l’aine, mais le coup semblait légal, donc la superstar marocaine a été comptée. Benjamin Adegbuyi a été déclaré vainqueur par KO technique au troisième tour.

Doumbe fait un court travail de Ghajji

Le champion des poids mi-moyens Cedric Doumbé s’est senti presque irrespectueux dans la perspective du combat contre Karim Ghajji après que son challenger à court terme eut parlé d’une chance de victoire.

En conséquence, Doumbe a attaqué son adversaire énergiquement et a mis Ghajji sous pression avec des mains dures dès le début. Ghajji a résisté à l’offensive, mais pouvait à peine marquer. Doumbe est devenu plus précis à chaque tour et a laissé Ghajji trébucher sur le tapis avec plusieurs mains au deuxième tour.

Ghajji s’est frayé un chemin jusqu’au troisième tour, mais en quelques instants, il a été compté une fois, puis compté. La deuxième défense de titre précoce pour Doumbe d’affilée. Cependant, le champion était déçu du résultat, il avait espéré un KO au premier tour.

Rigters remporte le tournoi des poids lourds

Le tournoi des poids lourds a été remporté par le champion Enfusion Levi Rigters. Le kickboxeur invaincu a eu peu de problèmes et a envoyé Nordine Mahieddine sur les planches au début du premier tour avec un coup de pied avant au corps.

Cependant, Rigters a profité du fait qu’il n’avait pas besoin de deux tours pour Marciano Bhugwandass en demi-finale, tandis que Mahieddine a été contraint par les juges à un tour supplémentaire contre Antonio Plazibat, alors qu’il avait envoyé le Croate sur les planches au premier tour.

Les résultats dans l’aperçu:

Gloire 76

19 décembre 2020

Rotterdam, Pays-Bas

Benjamin Adegbuyi bat Badr Hari via TKo (Kick) au tour 3

Finale du tournoi poids lourd

Levi Rigters bat Nordine Mahieddine via Ko (Body Kick) au premier tour

Combat pour le titre poids welter

Cédric Doumbé bat Karim Ghajii via TKo (coups de poing) au tour 3

Demi-finales du tournoi poids lourd

Nordine Mahieddine bat Antonio Plazibat aux points après un tour supplémentaire

Levi Ritgers bat Marciano Bhugwandass via TKo (Schlag) au tour 2

Programme préliminaire

Tony Jas bat Jos van Belzen à l’unanimité aux points

.

