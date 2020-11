Résultats des élections américaines: Trump va reconquérir contre Biden

Donald Trump et Joe Biden sont tous convaincus du succès de l’élection présidentielle américaine puisque le résultat est en jeu avec les deux parties impliquées dans une lutte juridique survoltée.

Le dépouillement des votes est toujours en cours dans les États critiques du champ de bataille qui décideront de l’élection.

Les victoires projetées dans les États de Rust Belt du Michigan et du Wisconsin ont rapproché M. Biden du succès.

Alors que les résultats se font jour, M. Trump a contesté le décompte des voix dans des pays cruciaux.

Le président a fait des affirmations infondées de succès ainsi que des allégations de fraude électorale, accusant les démocrates d’essayer de «voler» l’élection.

M. Biden s’est arrêté avant de déclarer la victoire, mais a déclaré qu’il était convaincu qu’il était sur la bonne voie pour vaincre son rival républicain.

Le candidat démocrate mène désormais au Nevada et en Arizona, bien que l’écart se resserre entre lui et M. Trump alors que le décompte se poursuit en Géorgie et en Pennsylvanie.

Le taux de participation total aux élections de mardi est estimé à 66,9%, le plus élevé depuis 120 ans, selon le US Election Project.

M. Biden a eu l’aide de 70,5 millions d’électeurs, le plus remporté par tous les candidats à la présidentielle. M. Trump a recueilli 67,2 millions de votes pour mille de plus qu’en 2016.

La course électorale amère a été décidée à partir de la pandémie de coronavirus, qui a atteint un nouveau record en 103000 événements quotidiens en Amérique mercredi, selon le Covid Tracking Project.

Cependant, le marché, qui a été gravement touché par l’épidémie, a été le problème le plus important pour les républicains, ont indiqué les données de l’enquête de sortie.

Quelles campagnes indiquent-elles?

Alors que l’attente tendue des résultats a duré jeudi, les deux campagnes ont déclaré que leurs candidats étaient en passe de remporter la Maison Blanche.

Le directeur de campagne de M. Biden, Jen O’Malley Dillon, a déclaré que les premiers résultats semblaient «très favorables» à l’ancien vice-président, mais a appelé à la patience car le décompte des votes «prendrait probablement du temps».

«Nos informations montrent que Biden sera un autre président des États-Unis», a déclaré Mme O’Malley Dillon. «Ce comptage continuera de révéler notre voie vers le succès.»

Le directeur de campagne de M. Trump, Bill Stepien, s’est montré optimiste quant aux chances de victoire de leur président en Pennsylvanie et dans d’autres pays. Ce pronostic, expliqua-t-il, reposait sur «des quantités et des informations non pas sur la rotation ou l’intestin».

«Donald Trump est bien vivant», a déclaré M. Stepien.

Mais au fur et à mesure que M. Biden gagnait du terrain, l’effort de Trump s’est transformé en tribunaux, intentant des poursuites et exigeant un recomptage dans le Wisconsin.

M. Trump a tenté, sans preuve, de semer le doute sur la validité des bulletins de vote comptés après le jour du scrutin et déposés par courrier électronique. Le dépouillement des bulletins après le jour du scrutin est une pratique valide et régulière dans plusieurs pays.

Trump pourrait-il encore triompher?

M. Biden a 253 voix au collège électoral, ce qui lui donne l’avantage dans la course pour collecter les 270 nécessaires pour remporter la Maison Blanche. M. Trump en a 214.

Lors des élections américaines, les électeurs choisissent des compétitions au niveau des États au lieu d’une seule à l’échelle nationale. Chaque État américain a un certain nombre de votes dans les collèges électoraux en partie selon ses habitants, avec un total de 538 à gagner.

Actuellement, on estime que M. Trump élimine le Wisconsin (10 voix dans les collèges électoraux), il devrait gagner la Géorgie (16 voix), la Caroline du Nord (15), la Pennsylvanie (20) et l’Arizona (11) ou même le Nevada (6)) pour prévaloir.

Jeudi après-midi, une élection en Géorgie a déclaré qu’il restait environ 48 000 voix à compter de la nation. «Nous prévoyons de passer à travers ce processus maintenant», a déclaré un porte-parole du secrétaire d’État géorgien, sans donner de calendrier particulier. «Chaque bulletin de vote sera compté.»

L’écart entre M. Trump et M. Biden s’est réduit à environ 13000 votes du pays, selon les estimations les plus récentes.

En Arizona », M. Biden était en tête avec environ 68 000 voix, avec des résultats supplémentaires attendus jeudi. CBS l’a classé comme un triomphe «probablement» pour le démocrate. Les partisans de M. Trump ont rassemblé un centre de dépouillement dans le comté de Maricopa (qui comprend Phoenix, la plus grande ville du pays), dans lequel les responsables se sont engagés à «maintenir notre occupation».

Avec des dizaines de milliers de bulletins de vote à compter au Nevada, M. Biden a une frontière au-dessus de M. Trump. Un responsable électoral a déclaré que les résultats de plus de 51 000 bulletins de vote par la poste seront améliorés vendredi.

Un nombre beaucoup plus grand de votes, estimé à 550 000, n’a pas encore été décompté en Pennsylvanie. La « majorité écrasante » de ces votes devrait s’appuyer sur jeudi, a déclaré un responsable électoral à CNN.

Qu’en est-il des luttes juridiques?

L’effort Trump a mis en place une variété de combinaisons exigeant l’arrêt des comptes. Cependant, dans des États comme l’Arizona et le Nevada, dans lesquels M. Trump est maintenant légèrement en retard, ses assistants exigent que les produits soient limités.

La campagne a intenté une action dans le Michigan pour arrêter de compter là-bas, car elle affirmait qu’on lui avait refusé un «accès significatif» pour regarder l’introduction des bulletins de vote avec le décompte. Un juge d’un tribunal d’État a rejeté la plainte jeudi.

De retour à Detroit, dans le Michigan, les autorités ont été appelées mercredi après-midi à protéger les portes d’un centre de dépouillement des votes, car certains manifestants à l’extérieur avaient besoin d’un accès pour suivre la procédure. Selon le Detroit Free Press, quelque 200 personnes ont déjà célébré le vote dans le bâtiment.

La campagne Trump a également déposé une plainte en Pennsylvanie pour presser une évaluation plus approfondie de la procédure de dépouillement des bulletins de vote. Le litige a été refusé jeudi par la Cour suprême de Pennsylvanie, a rapporté Fox News.

Le président a une avance de trois points à l’État de Keystone, mais il reste encore plusieurs dizaines de milliers de voix à compter.

M. Trump a également entamé des poursuites judiciaires contre la Géorgie pour arrêter le décompte des voix. Selon sa campagne, un observateur républicain du sud du pays avait vu 53 bulletins d’absentéisme tardifs s’ajouter à un tas de votes dans le comté de Chatham. Encore une fois, un tribunal d’État a rejeté la plainte jeudi.

L’offre légale la plus chaude a été établie au Nevada jeudi. L’effort de Trump a allégué qu’environ 10000 votes ont été exprimés par des personnes qui ne résident plus dans le pays.

Et dans le Wisconsin, la campagne de M. Trump a déclaré que le président pourrait officiellement demander un recomptage, citant «des irrégularités dans de nombreux comtés du Wisconsin».

Des résultats incomplets indiquent que le périmètre entre M. Trump et M. Biden au Wisconsin est nettement inférieur à 1 point de pourcentage, ce qui permet à un candidat de rechercher un recomptage.

Dans l’état actuel des choses, M. Biden est en avance de plus de 20 000 voix. Les experts en élection disent que les recomptages ne changent normalement que de quelques centaines de chiffres.

En 2016, les victoires de M. Trump au Wisconsin, au Michigan et en Pennsylvanie ont assuré son succès et l’ont emmené à la Maison Blanche.

Trump se rapproche de Biden dans le décompte de l’Arizona, mais diminue le rythme nécessaire pour gagner l’État. Le décompte de demain des bulletins de vote anticipés déposés le jour du scrutin sera essentiel. https://t.co/xi0416pGm0 via @azcentral @yvonnewingett @CaitMcGlade – Rob O’Dell (@robodellaz) 6 novembre 2020

Aux petites heures de mercredi, le président a affirmé qu’il avait remporté l’élection malgré le maintien de plusieurs votes sans nombre. Le discours a suscité de vives critiques de la part des démocrates et des républicains.

M. Trump a également déclaré qu’il était prêt à porter l’élection à la Cour suprême, et ses efforts demandent aux donateurs républicains d’aider à financer des contestations judiciaires. De tels défis commencent au niveau national mais pourraient finalement conduire à la meilleure cour des États-Unis.

La présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, a déclaré: «Le combat n’est pas terminé. Nous sommes à l’intérieur.

La partenaire de course de M. Biden, Kamala Harris, a tweeté pour demander aux fans de faire un don de 5 € pour aider à couvrir un procès qui pourrait «durer des mois».

Bob Bauer, un avocat de l’effort de Biden, a déclaré que les poursuites que l’effort de Trump a enregistrées contrairement au décompte des républicains «ne possèdent pas de mérite».

«C’est pour leur donner l’occasion de parler de ce qui se passe lors du processus électoral», a déclaré M. Bauer.

